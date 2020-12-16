Turizm Sektörü Acil Bilgilendirme Toplantısı yapılıyor

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Turizm Sektörü’ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenliyor.

Sanayi Odası'nda yapılan gerçekleşen toplantıya Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Türk Kiralık Araç İşletmeleri Birliği Başkanı Yakup Serdaroğlu, Casino İşletmecileri Birliği (CİB) Ahmet Arkın ve turizm çalışanlarını temsilen Najan Özkan katıldı.

Çağıner: 20 bin işsiz var

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner (KITOB), ülkede görülen vakaların ardından otelcilere ve casino işletmecilerine yapılan eleştirilerin haddini aştığını belirterek, koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenen turizm sektöründe 20 bin çalışanın olduğunu söyledi.

Çağıner, Turizm sektörünün birçok sektörü beslediğine dikkat çekerek, ülkede turizm olmamasından dolayı çok sayıda çalışanın ve işyerinin evine ekmek götüremeyecek durumda olduğunu vurguladı.

"Kontrollü bir turizm yapılmasına izin verilmeli”

Pandeminin ilk başlarında alınan kapanma kararlarını desteklerini ve uyguladıklarını anımsatan Çağıner, sektörün verdiği taahhütleri yerine getirdiğine işaret etti. Çağıner, sektörün ayakta kalabilmesi için hükümetin de taahhüt ettiği desteği vermesi gerektiğini savundu ve "Kontrollü bir turizm yapılmasına izin verilmeli” dedi.

Bugün 20 binin üzerinde emekçinin turizm sektöründe ayakta durmaya çalıştığını ifade eden Çağıner, sektör olarak nasıl ayakta duracaklarını sorguladı.

"100 bin kişiyi etkileniyor"

Sektörün emekçileri ile birlikte herkesin evine bir şekilde dokunduğuna işaret eden Çağıner, sektör çalışanı 20 bin kişinin aylardır işsiz olduğuna da vurgu yaptı, bunun 100 bin kişiyi etkilediğine değindi.

"Kararlar kaosa neden olabilir"

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin ‘anlık ve görüş alınmaksızın’ karar aldığını savunan Çağıner, bundan sonra da bu kararların kaos ve isyanlara neden olacağı öngörüsünde bulundu.

Turizm sektöründe çalışanlara empati yapılmasını isteyen Çağıner, sektör paydaşlarının özverisinin görmezden gelindiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in konuşmalarından satır başları:

Turizm sektörü ülkeye 1 milyar dolarlık gelire imza atar. Turistler otel içinde ve dışarıda para harcar. Turizm çarpan etkisi en büyük sektördür. Turizm otel çalışanları yanında sokaktaki insana kadar doğrudan ve dolaylı olarak herkesi etkiler. 20 bin üzerinde turizm sektöründe çalışan var.

Koronvirüs salgını ile mücadele nedeniyle sürekli açıldık kapandık ancak sektör olarak ayakta nasıl duracağımızı kimse söylemedi. Sektörün birçok sektöre ve paydaşlara yardımı olur.

Sağlık herkes için önemli. Turizm sektörü ve yan sektörlerde çalışanlar da bu ülkenin vatandaşıdır.

Ülkede yaşanan vakalarla ilgili turizm sektörü ve alt sektörü olan casino sektörünü kötü göstermek algı operasyonudur.

Turizm dışlamak veya ötekileştirmek ülke hayrına değildir. Turizm sektöründe çalışan 20 bin kişinin yanında aileleriyle birlikte yaklaşık 100 bin kişi etkilenir.

Alınan her kararın maliyeti vardır. Düşünülmeden alınan kararlara kaos ve isyanlara neden olacaktır.

Güneyde çalışanlar hastalığın içine gireceğini ve kapçağını bilmiyor mu ailelerine

Turizm konuşurken sadece birkaç patronun cebine para girecek demek, 20 bin çalışanı görmezden gelmektir. Patronlar aylarca emekçilerin yanında durmaya çalıştı

Turizmle ilgili ülkeye gelenlerde vakaların azlığı görmezden geliniyor. Otellerde vaka çok çıksa bırakın kapatmayı otelleri taşlarlardı. Oteller alınan önlemlere uydu ve önerilere bulundu. Üzerine düşenleri yerine getirdi ve getirmeye devam edecek.

Turizme verilen taahhütler de yerine getirilmeli. Kapanmanın maliyeti de karşılanmalı. Kaynak olmadığını biliyoruz. Kontrollü turizm yapılmasına izin verilsin.

Güneyde çalışan 1500 kişi gibi 20 bin çalışanda mağdurdur. Bu insanlar toplansa meydanlar sığmaz.

Turizm sektörü sadece oteller değildir sektöre bağlı olarak kiralık araçlar, acenteler, rehberler ve taşımacılar da vardır.

Bedeli sadece otelcilere ve casinoculara ödetmek doğru değil. Turizm sadece casino değil birçok küçük otel işletmecisi var. Seyahat acenteleri var iş yapamıyor. Turist yok diye tüccar, sanayici, çiftçi hayvancı iş yapamıyor.

Birçok sektör batma noktasındadır. Devlete olan, bankalara olan mükellefiyetlerimiz devam ediyor. Bize verilen destek sözleri yerine getirilmemiştir.

Turizm sektöründen utanmıyoruz, sektör sadece casinolardan ibaret değildir. Birçok küçük işletme var, seyahat acenteleri var. Bu insanlara ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz diye sorulmuyor.

Mağdur olmak için güneyde çalışmak gerekmiyor, kuzeyde de insanlarımız mağdurdur.

Bu sektörün aşağılanmaması ve küçümsenmemesi gerekir. Herkes mağdur olduğumuzun farkına varmalıdır.”

Avunduk: Turizm olmayınca ürünler elde kaldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, turizm tesislerinin kullandıkları ürünlerin yerel üreticilerden karşılandığını söyledi. Candan Avunduk, bir otelin inşası aşamasında ve sonrasında ise sanayicilerin de satış yaptığını belirtti. Turizm sektörünün salgından etkilendiği ve iş yapamadığı için üreticilerin iş yapamadığına dikkat çekerek, “ Bu yıl zeytinler elde kaldı. Sütte yüzde 75 ve Su satışında yüzde 95 azalma yaşandı” dedi.

Tolun: Sorunların üzerine gitmek yerine kapanma tercih ediliyor

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun ise ülkenin memur devleti olduğuna işaret ederek yakın zamanda seçim olduğu için turizm sektöründen etkilenenlerin sesinin duyulmadığını ifade etti.

Orhan Tolun şu ifadelere yer verdi:

Covid 19 yaşanmadan 6 Martta KITOB ile yol haritası çizdik ve bunu hükümetle paylaştık. Birinci madde olarak karantina hastanesini önerdik ve yer gösterdik. Devlet aylar sonra hastane yaptı ancak halen daha hizmete giremedi.

Sağlık sorunları sağlansın ve ekonomi çarkları dönsün. Yapılması gerekenler zamanında yapılmadığı için halk açılmak yerine kapanarak salgını atlatmak istiyor.

KKTCnin 85 milyon dolar ihracatı 1.5 milyar dolar ithalatı var. Turizm bütçe açığının yarısını karşılar.

Geçen yıl ülkeye 1 milyon bu yıl 100 bin kişi geldi ve yüzde 30’u ancak otelde kaldı. Otellerin doluluk oranı yüzde 5 oldu. Ülkede 170 acente var. Uçak biletleri 2 bin 500 TL oldu. Uçak ve yolcu sayısında kısıtlama var. Acenteler nasıl bilet satacaklar.

İç turizm denendi ancak başarılı olunamadı. Geçen yıl 105 bin geceleme bu yıl 80 bin iç geceleme yapıldı.

Maraş’ın açılmasını biz istedik orada en azından taşımacılık ve restorancılık konularında hareketlilik olması için turizm yapılmasını istedik.

Bizim sektörde 1100 çalışan var ancak şimdi 500-600 çalışan kaldık. Borçlanarak ayakta kalmaya çalışıyoruz.

Kapanmadan dolayı iş yapamayanlara 1500 TL verecekler dediler casinocuları muaf tuttular.

Ödemeler ve yardımlar geriden geliyor. Kredilerden faydalanamadık. Devletten 200 milyon TL alacağımız var. Borçlular kapıda tesisleri açamayacak aciz duruma sokulduk.

Sağlık görevlileri pandemi hastanesine gitmek istemediği için hastane devreye giremiyor ve kapanmalarla sorun çözülmeye çalışılıyor. Turizm sektörü olarak aha büyük eylem ve protestolar yapılmalı.

Kelle: Kapanma ile üretim yok edildi

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Turizme atılan her taşın, ülke üreticisi ve insanına atılan kaya olarak geri döndüğüne dikkat çekerek, kapanma ile ülkenin üretiminin yok edildiğini vurguladı.

Özcafer: Ülke sosyal medyaya göre yönetiliyor

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Özcafer, ülkenin sosyal medya yönlendirmesi ile yönetildiğini söyledi. Cafer Özcafer, sağlığı da, ekonomiyi de yönetecek formüller olduğunu belirterek, “Turizmi öldürürsek saracak yara kalmayacak” dedi. Özcafer, bir an önce yeni formüllerle adım atılması gerektiğini vurguladı.

Toplantı devam ediyor, ayrıntılar gelecek...

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16/12/2020 15:35