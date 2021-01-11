Türk-Sen görev şehitlerini andı!

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), bugün yayımladığı anma mesajında, 1983’te sendikal toplantıya katılmak üzere Gazimağusa’ya giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden üç sendikacıyı saygı ile andıklarını belirtti.

Sendika tarafından bugün yayımlanan anma mesajında, “12 Ocak 1983 tarihinde bir sendikal toplantıya katılmak üzere Gazimağusa’da giderken geçirmiş oldukları trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden eski Türk-Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, eski Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal ve eski Yön-Sen Genel Sekreteri Artemel Karal’ı saygı ile anıyoruz” denildi.

Mesajda, ayrıca ülkede yaşanan koroanvirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, sendika tarafından üç sendikacının anılması için her yıl düzenlenen törenin yapılmayacağı da belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



11/01/2021 11:38