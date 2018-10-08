Türkiye’nin Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı Açıklanacak

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) işletmelerin bankalara ve diğer finansal kuruluşlara olan borçlarının vadelendirilmesine ilişkin tavsiye niteliğindeki kararını değerlendirdi.

TBB'nin, reel sektörün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin tavsiye kararını çok önemli gördüğünü belirten Albayrak, "15 milyon liranın altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz, 24 aylık vadeyle yapılandırılacak. Bu kararı alan TBB'ye teşekkür ediyorum. İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve iş birliğiyle zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız." ifadesini kullandı.