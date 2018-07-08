Türkiye'yi yasa boğacak iki acı haber peş peşe geldi

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ölü bulundu. Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın bulunması için komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 8. günde de devam etti. Bugün de yoğun şekilde sürdürülen çalışmalar sonucunda Tatar'ın cesedine ulaşıldı.





5 KİLOMETRE UZAKTA



Tatar'ın cesedinin, arama çalışmalarına katılan güvenlik korucuları tarafından, kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yoluklar Mahallesi'nin üst kesimlerindeki arazide bulunduğu öğrenildi. Bu arada, cesedin bulunmasının ardından cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri de beraberindeki komandolar nezaretinde traktörle bölgeye hareket etti.

ACI HABERLE YIKILDILAR

Evlatlarının ölü bulunduğunu yakınlarının evinde öğrenen anne Durdu ve baba Muhammet Tatar fenalık geçirip gözyaşlarına boğuldu. Evin yakınında bir de ambulans hazır bekletildi. Ufuk'un ikizi Uğur ile anne ve babası, kaymakamlığın tahsis ettiği minibüsle ilçe merkezine götürüldü.

Ailenin taziyeleri Kırıkhan ilçesindeki evlerinde kabul etmek ve cenazeyi de orada toprağa vermek istediği öğrenildi.



Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına 1 Temmuz Pazar günü ailesiyle ziyarete giden 6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını, geri döndüğünde ise Tatar'ı bulamamıştı. Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesinin durumu ilgililere bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Hatay Valiliği, Hassa ilçesi Amonoslar kırsalının sert ve dik kayalık bölgesinde bulunan çocuk cesedinin 8 gündür kayıp 6 yaşındaki Ufuk Tatar'a ait olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2018 Pazar günü Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları esnasında 8 Temmuz 2018 Pazar günü Hassa ilçesi Amonoslar kırsalının sert ve dik kayalık bölgesinde bir çocuk cesedine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu bölgede bulunan naaşın Ufuk Tatar’a ait olduğu değerlendirilmekle birlikte, naaşın kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili bilgiler adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından detaylı olarak paylaşılacak" denildi.

DÜN KAYBOLMUŞTU...



Öte yandan bir acı haber de Bitlis’ten geldi. Ahlat ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Yuvadamı köyünde yaşayan Marangoz ailesinin en küçük çocuğu Sami Yusuf Marangoz, dün saat 09.00 sıralarında evin önünde oynarken ortadan kayboldu.

Sami Yusuf’un olmadığını fark eden aile fertleri, akrabaları ve köylüler arama çalışmalarına başladı. Sami Yusuf’un çevrede aranmasına rağmen bulunamaması üzerine yetkililere haber verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, Sami Yusuf için arama çalışması başlattı. Van’dan gelen AFAD ekiplerinin katılımıyla kadavra köpekleri de kullanılarak yapılan aramalar, bugün sabah saatlerine kadar sürdü.

AFAD, jandarma ve köylülerin aramaları sonucu, saat 08.00 sıralarında, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan ağaçlıkta, Sami Yusuf Marangoz’un cansız bedenine ulaşıldı. Marangoz ailesine acı haber verilirken, Sami Yusuf’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ahlat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ: 'VÜCUDUNDA BİR ÇİZİK BİLE YOK'



Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otopsi sonucuna göre her şeyin belli olacağını söyledi. Şu anki görüntüde ölümle alakalı herhangi bir dış etken görünmediğini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:



"Cinayet ve istismarla ilgili savcılığın yaptığı otopside hiçbir şey çıkmadı. Çocuk evinden bir kilometre ötede yüzükoyun ölü şekilde bulundu. Bayıldı mı veya bir şey mi oldu, bu detaylar adli tıp raporundan sonra ortaya çıkacaktır ama çocuğun vücudunda bir çizik bile yok. Detayları inceliyoruz."



Beraberindeki köylülerle olay yerine giden Marangoz'un amcasının oğlu Ramazan Marangoz, Sami Yusuf'un dün saat 09.30 sıralarında kaybolduğunu ifade etti. Haberin gelmesi üzerine tüm köylülerin, jandarma ve AFAD ekipleriyle aramaya çıktığını anlatan Marangoz, şöyle konuştu:



"Dağ, taş ve arazi demeden aradık, bir türlü bulamadık. Bir ipucu bile bulamadık. Yusuf'un, en son köy camisinin civarlarında görüldüğü söylendi. Biz de hep Sütey Yaylası'na doğru aramaya başladık ama kendisini bulamadık, izine de rastlamadık. Arama çalışmalarında drone ve detektör köpekler de kullanıldı. Bir türlü izine rastlayamadık. En son jandarma ekipleri, köprü mevkisinden aramaya başladı ve derenin içinde Yusuf'un cansız bedenine ulaştı. Çocuğun üzerinde herhangi bir iz yoktu. Kaşının üzerinde sadece bir iz vardı. Üstü, kıyafetleri yırtık değildi, sadece üzeri ıslakmış. Ayakkabıları ayağından çıkmış."