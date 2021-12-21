UBP Milletvekili Adayı Erişir, on binlerce hastaya şifa dağıttı

UBP Girne Milletvekili adayı Prof. Dr. Ferhat Erişir, uzun yıllar Türkiye’de on binlerce hastaya şifa dağıttı ve binlerce doktorun yetişmesine katkı veren, vatanına hizmet etmek için 2015’te geldiği ülkemizde tıp alanında birçok ilke imza attı.

KKTC’de yapılmayan birçok operasyonu gerçekleştirerek hastaları sağlığına kavuşturan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir, ülkemizde birçok ameliyatın yapılmasını da sağlayarak hastaların kendi ülkelerinde sağlığına kavuşmasını sağladı.

Kanserli hastaya yeni damak

Prof. Dr. Ferhat Erişir başkanlığındaki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, yumuşak damak kanseri teşhisi konulan bir hastaya, kanserli bölge temizlenerek yanak mukozasından yeni damak yapıldı.

Prof. Dr. Ferhat Erişir, bu operasyon hastanın yemek yeme, yutma ve konuşma fonksiyonunun korunması açısından ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıdığını ifade etti.

Damak protezi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi’ne üst damakta şişlik şikayetiyle başvuran hastaya kafatasının üç boyutlu modeli yapılarak Prof. Dr. Erişir ve ekibi tarafından model üzerinden ameliyat yapıldı.

Yapılan operasyonda dişlerle birlikte çıkarılan üst çene kemiği yerine yerleştirilen damak protezi Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi tarafından hazır hale getirilerek, operasyon sırasında hastaya uygulandı.

“Hastanın üst çene kemiği ve dişlerinin yarısı alınarak, sinüsün içerisinde yer alan tümörlü doku çıkarıldı” şeklinde yapılan işlemi özetleyen Prof. Dr. Ferhat Erişir, üç boyutlu model ile operasyonun ülkemizde ilk defa yapıldığına dikkat çekti.

Dünyadaki 32. operasyon KKTC’de yapıldı

Yıllardır yüzündeki şiddetli ağrılar nedeniyle yurt içi ve yurt dışında birçok doktora görünen ve çoğunluğu burun olmakla beraber boyun, çene operasyonları geçiren ve şikayetlerinin devam etmesi üzerine YDÜ Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi bölümüne müracaat eden hastaya dünyadaki 32. ameliyat yapıldı.

Gerekli radyolojik ve klinik muayeneleri yapıldıktan sonra hastaya literatür taramalarında bugüne kadar dünya üzerinde sadece 31 kişide karşılaşılan Pterygoid Hamulus Sendromu teşhisi kondu.

Literatür kayıtlarında Türkiye’de dahil yapılmayan bu operasyon Prof. Dr. Ferhat Erişir tarafından KKTC’de yapıldı.

KKTC’de kendi alanında birçok ilklere imza atan Prof. Dr. Erbay Erişir, bine yakın hastaya boyun ve göz estetiği, binlerce hastaya da rinoplasti, septoplasti, tonsilektomi, adenoidektomi, tükürük bezi ameliyatı, kulak zarı mikrocerrahisi ve uyku apnesi operasyonlarını başarıyla gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Ferhat Erişir, yıllardır biriktirdiği deneyimleriyle Kıbrıs haklına hizmet vermenin kendisini huzurlu ve mutlu ettiğini belirtti.

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21/12/2021 13:51