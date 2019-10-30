Uçak adaya film çekimi için getirildi

Geçitkale’de uçak kazasında hayatını kaybeden Serkan Özcezarlı, ultralight tipi uçağı 20 gün önce İtalya’dan sürerek getirdiği öğrenildi.

Serkan Özcezarlı’nın İtalya’da ultralight tipi uçağı uçarmak için iki ay boyunca eğitim aldığı bildirildi. Uçağın adaya film çekimi için getirildiği öğrenildi

Ultralight tipi uçakların daha önce de birçok kazaya karıştığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de ultralight tipi bir uçak kalkıştan hemen sonra düşmüş uçağın pilotu ciddi şekilde yaralanmıştı.

2007'de meydana gelen kazada ise, Trabzon'da ultralight sınıfı uçak, kalkıştan kısa süre sonra düşmüş kazada uçakta bulunan iki pilot hayatını kaybetmişti

30/10/2019 09:46