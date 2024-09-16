Uçakta Darp ve Uygunsuz Tavır Suçlarından Tutuklanan Yolcu Cezaevine Gönderildi

Uçakta meydana gelen darp, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket suçlarından tutuklanan Engin Can Özçelik bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Batuhan Ünalan mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 15.09.2024 tarihinde saat 09.30 raddelerinde, Ercan Havalimanı’nda umumi bir yer olan, İzmir-Ercan seferini yapan bir uçakta, nefesinde 277mg alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada, uçak kabini içerisindeki servisi beğenmediği gerekçesi ile kabin amiri olan E.B.V isimli kadın çalışana hakaret ederek, “Bana su ver” demek suretiyle, itale-i lisan'da bulunup adı edilenin sağ elini tutup sıkarak darp ettikten sonra devamında yine umumi bir yer olan yolcu geliş salonunda makul mazeret olmaksızın yüksek sesle bağırıp, ellerini kollarını gelişi güzel sağa sola savurarak, Uygunsuz Tavır ve Harekette bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının Ercan Havalimanı’nda görevli polis memurları tarafından suçüstü hali tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının TC uyruklu olduğunu, KKTC’de herhangi bir bağı bulunmadığını ifade ederek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(Kamalı Haber)