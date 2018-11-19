Uluçay, TÜRKPA Toplantısına Katılıyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Binali Yıldırım’ın davetiyle İzmir’de düzenlenecek olan Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) toplantısına katılıyor.

TBMM’nin ev sahipliğinde 20-21 Kasım’da TÜRKPA 8. Genel Kurulu ve 10. Kuruluş Yıldönümü çerçevesinde düzenlenecek toplantıda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan ve KKTC’den Meclis Başkanı ve Milletvekilleri bulunuyor.

Toplantının ana gündem maddesini; “TÜRKPA' nın ilk on yılı ve geleceği: işbirliğine yeni yaklaşımlar" başlığının oluşturması bekleniyor.

Etkinlikte KKTC’yi Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay temsil ederken, Uluçay’ın heyetinde HP Milletvekili Dr.Hasan Topal, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yer alıyor.

Heyette ayrıca Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, Basın Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada ,Protokol Sorumlusu Batu Beyit ve Basın Sorumlusu Burhan Canbaz da bulunuyor.

TÜRKPA toplantısı için bu akşam İzmir’e hareket edecek olan Başkan Uluçay ve heyetinin 21 Kasım’da KKTC’ye dönmesi bekleniyor.