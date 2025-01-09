Ünal Çağıner’in Anısına Sahaya Çıkıyorlar

Düzkaya Spor Kulübü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turizm, spor ve girişimcilik alanlarında önemli katkılarda bulunan merhum Ünal Çağıner’in anısına özel bir maç düzenliyor. Ünal Çağıner Anı Maçı, bugün saat 14.30’da Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmada Düzkaya ile Binatlı takımları karşı karşıya gelecek. Bu anlamlı maçta, Kıbrıs Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuş olan merhum Ünal Çağıner’in adı yaşatılacak.