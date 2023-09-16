Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, harnup hasadı bitmesine rağmen harnup fiyatlarının henüz açıklanmamasını eleştirerek, hükûmetin üreticiyi bitirmeye çalıştığını savundu.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Harnup ağaçlarının durumu bu değil ama üreticinin şu andaki durumu bu ağaçla sembolize edilebilir. Hasat bitti, hâlâ fiyat açıklanmadı. Fiyatı bir yana bırakın herhangi başka bir açıklama da yok hükumetten! Üreticinin ürünü elinde kaldı, ne yapacağını, neyi beklediğini bilemiyor! Bu ülkede her kim üretim yapıyorsa onu yok etmeye ant içmiş gibisiniz! Fiyatı bir an önce açıklayın..."



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