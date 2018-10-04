Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti

Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Sadettin Yerebakan karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti.

66 yaşındaki Öcek’in ölüm haberini oyuncu İrfan Kangı, sosyal medya üzerinden duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir güzel adamı, bir şahane adamı daha kaybetmişiz bugün.Neşeli bir şekilde oyuna hazırlanırken geldi acı haber.Bu akşam tüm alkış ve kahkahalar,dualarımızla Yıldırım abimize.Ruhu şad mekanı cennet olsun."

Öcek, 4 gün önce gerçirdiği mide ameliyatı nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yıldırım Öcek'in sağlık durumunuyla ilgili Onur Akay açıklama yaparak şunları belirtmişti:

"Avrupa Yakası isimli dizide dergi patronu Sadettin Yerebakan karakterini canlandıran değerli oyuncumuz Yıldırım Öcek, şu an yoğun bakımda ve durumu çok ağır! Yaşam mücadelesi veren Öcek, daha önce mide küçültme ameliyatı olmuştu. Ancak mide küçültme ameliyatı sonrası yapılması gereken tedavilere ve özellikle bakımlara gitmeyen Yıldırım Öcek, metabolizma sıkıntıları yaşadı ve zayıflamayı durduramaz hale geldi. 4 gün önce hastaneye kaldırılan oyuncumuz maalesef komada ve tedaviye cevap vermiyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.”

YILDIRIM ÖCEK KİMDİR?

Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Televizyon kariyerine ilk adımı Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ileattı. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur Tiyatrosu'nda yaptı ve oyunculuğu Uygur'dan öğrendi. ‘Avrupa Yakası' ve ‘Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisinde canlandırdığı rollerle herkesin beğenisini kazanan Yıldırım Öcek’in Feridun Öcek ve Eser Seçkin Öcek isminde iki çocuğu var.