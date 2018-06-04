Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Sadece 1 kişi...

Dün hayatını kaybeden Selahattin Fırat bugün ŞişliCamii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 92 yaşında vefat eden oyuncu, Kavaklı Gürpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'CANLARI SAĞ OLSUN' DERDİ

Selahattin Fırat'ın cenaze namazına katılan tek ünlü isim ise Yusuf Sezgin oldu.

Selahattin Fırat'ın kızı Melis konu ile ilgili olarak ''Babam bunu görseydi 'canları sağ olsun' derdi, biz de 'canları sağ olsun' diyoruz'’ dedi. (Posta)