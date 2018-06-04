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Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Sadece 1 kişi...

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Selahattin Fırat Şişli Camii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Selahattin Fırat'ın cenaze namazına katılan tek ünlü isim Yusuf Sezgin oldu.

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04/06/2018

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Sadece 1 kişi...
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Dün hayatını kaybeden Selahattin Fırat bugün ŞişliCamii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 92 yaşında vefat eden oyuncu, Kavaklı Gürpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.YeÅilÃ§am oyuncusu Selahattin FÄ±rat'a bÃ¼yÃ¼k vefasÄ±zlÄ±k!

'CANLARI SAĞ OLSUN' DERDİ
Selahattin Fırat'ın cenaze namazına katılan tek ünlü isim ise Yusuf Sezgin oldu.

Selahattin Fırat'ın kızı Melis konu ile ilgili olarak ''Babam bunu görseydi 'canları sağ olsun' derdi, biz de 'canları sağ olsun' diyoruz'’ dedi. (Posta)

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TAGS: Selahattin Fırat, cenaze
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