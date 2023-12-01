Üstel: 2006'dan sonra ilk kez hükümetimiz döneminde istihdam yapıldı

Başbakan Ünal Üstel, Engelliler Federasyonu yetkililerini kabul etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk Başbakan Üstel’e 14 maddelik sorunlar ile 50 kişilik istihdam listesi sundu.

Engellilerin sorunlarının çözümü için Engelli Dairesi kurulmasını talep eden Derviş Yücetürk, Engelli Yaşamevi'nin de artık açılması gerektiğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel de, göreve geldikleri günden bu yana engellilerin sorunlarını peyder pey çözmek için çalıştıklarını vurguladı.

2006 yılından beri yapılmayan engelli istihdamlarının kendi döneminde yapıldığını kaydeden Üstel, engellilerin istekleri doğrultusunda, ellerinden geleni yapacaklarını, sözlerini tutacaklarını vurguladı...

Ünal Üstel, “Yakın zamanda engelli istihdamı yapacağız. Engelli arkadaşlarımızı topluma kazandırmak ve sosyal yaşamın içine çekmek önceliklerimiz arasındadır” dedi.

Engelsiz Yaşamevi yapımında sona gelindiğini belirten Başbakan Üstel, evin 2024 yılında açılacağını kaydetti.

Başbakan Üstel, KKTC’yi her yönüyle dünyaya hazırlamak için çalıştıklarını, engellilerin sorunlarını da madde madde gözden geçirip çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Üstel, “gerek ülkemizdeki gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek olan engellilerin burada hayatlarını zorlanmadan sürdürebilmeleri için çalışma yapıyoruz. Bu doğrultuda gerekirse belediyeler gerekirse KTMMOB ile çalışacağız. Birçok ülkeden turist bekliyoruz. Engelli turistlerin de ülkemizde rahatça tatil yapmalarını istiyoruz. Bu doğrultuda da geniş çaplı çalışma yapıyoruz. Tüm bunların bütünlüklü çözümü için de zamana ihtiyaç var” dedi.

Başbakan, 2024’te bu konuda iyi bir noktaya gelmeyi hedeflediklerini de söyledi...