Üstel Ankara'da Yılmaz ile bir araya geldi

Başbakan Ünal Üstel resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cevdet Yılmaz, Başbakan Üstel ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kıbrıs Türkü’nün refahı için devam eden projeleri ele aldıklarını açıkladı.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamasının tamamı şöyle:

KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmede, ikili ilişkilerimizi, bölgesel gelişmeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refahı için devam eden projeleri ele aldık. 2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde hayata geçirilen projelerden, geçtiğimiz ay açılışı yapılan 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi gibi, Kıbrıs Türkü’nün yaşam standartlarını yükselten yatırımlara kadar birçok konuyu değerlendirdik. Dijital dönüşüm, enerji arz güvenliği ve altyapı projeleri de öncelikli gündemlerimiz arasında yer aldı. Milli davamız olan Kıbrıs meselesinde, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonunu kuvvetle destekliyor, uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya çağırıyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklarını savunmaya, KKTC’nin gelişerek güçlenmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Üstel'e ziyaretleri için teşekkür ediyor, bu vesileyle Kıbrıs Türkü kardeşlerime sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum.