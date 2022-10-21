Üstel: Erken tanı hayat kurtarır

Başbakan Ünal Üstel, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı çerçevesinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni kabul etti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Kocaismail ve beraberindeki heyet, Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel tarafından Başbakanlık Şeref Salonu’nda kabul edildi.

Herkesin erken tanıya başvurarak kontrollerini yaptırmasını isteyen Başbakan Üstel, erken tanının hayat kurtardığını söyledi.

İş insanlarına çağrıda bulunan Başbakan Üstel, bu konuda daha duyarlı olunmasını istedi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Zerrin Üstel’e derneğin sembolü bilezik hediye etti.

Yoğun gündemi içerisinde kendilerini kabul eden Başbakan Ünal Üstel ve eşine teşekkür eden Kocaismail, Meme Kanseri Farkındalık ayı boyunca ülke yöneticilerinin vereceği mesajların önemli olduğunu söyledi.

Kocaismail, “Farkındalık arttıkça erken teşhis de artar ve birçok anneyi hayatta tutabiliriz” dedi.

“Hükümet olarak bu konularda daha fazla neler yapılabilir, bunları konuşmak istedik”

Başbakan Ünal Üstel de, özel bir ay içerisinde bulunulduğunu ve bu özel ayda hastaları için emeğini hiç esirgemeyen Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ile bir araya gelmek istediklerini söyledi.

“Hükümet olarak bu konularda daha fazla neler yapılabilir, bunları konuşmak istedik” diyen Üstel, tüm topluma çağrıda bulunarak farkındalığı artırmak istediğini belirtti.

-Başbakanlık personelinden kıyafet bağışı...

Başbakan Üstel “Herkes erken tanıya başvurarak kontrollerini yaptırmalıdır. Bakanlıklardaki personel de kullanmadığı, iyi durumdaki kıyafetlerini atmasın Derneğe bağışlasın, Dernek bunları satarak gelir elde ediyor. İş adamlarımız da bu konuda daha duyarlı olmalıdır. Toplum sağlığı her şeyin üstündedir” dedi.

Konuşmaların ardından Raziye Kocaismail, Başbakan Üstel’e Pembe Ayı temsilen plaket takdim etti.

Kabulde ayrıca, Başbakanlık personeli tarafından bağışlanan kıyafetler Dernek yetkililerine teslim edildi.

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21/10/2022 15:46