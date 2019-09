Üstel: Turizm Bakanlığı olarak her türlü desteğe hazırız

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, bugün sabahın erken saatlerinde, Girne Çatalköy bölgesinde, askeri bölge içerisindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama ve ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak açıklama yaptı.

Bakan Üstel, yaşanan talihsiz olayın nedenlerinin ve bir kez daha yaşanmaması için alınması gereken önlem ve tedbirlerin yetkili makamlar tarafından ileriki günlerde ele alınacağını, ancak şu an yapılması gerekenin, olayların sağduyu ve sorumluluk çerçevesinde ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, olayın meydana gelmesinin hemen ardından, hükümet ve devlet yetkililerinin olaya müdahalesi ve alınan tedbirler nedeniyle, şu anda güvenliği tehdit eder bir durumun olmadığını belirtti.



“Yaşanan olayın nedenleri üzerinde, hükümetimiz gerekli araştırmayı titizlikle yürütecek, böylesi olayların bir kez daha yaşanmaması adına tedbirler elbette ki alınacaktır” diyen Bakan üstel, “Ancak şu an halkımızın ve özellikle, olayın meydana geldiği bölgeye yakın bir konumda bulunan, ülkemizin en önemli turizm yatırımlarından birisi olan otelimizde konaklayan değerli misafirlerin rahat olmalarını buradan bildirmek isterim. Hükümetimiz ve Devletimizin yetkili tüm kurumları, gerekli olan tüm güvenlik tedbirlerini almıştır” dedi.



Vatandaşların, konu ile ilgili bilgi ve haberleri, yetkili ve güvenilir kaynaklardan elde etmeleri konusunda uyarıda bulunan Bakan Üstel, konunun çok hassas olduğuna dikkati çekerek, yaratılmak istenen provakasyona fırsat vermemeleri konusunda dikkatli olmaya çağırdı.



KKTC’nin bir turizm adası olduğuna vurgu yapan Bakan Üstel, böylesi olaylar karşısında halkın sağduyulu olması gerektiğini belirterek, “öncelikle yaşadığımız bu olay sonrasında herhangi bir can kaybının, ciddi bir yaralanmanın olmaması sevindiricidir. Ancak sağduyudan uzak, provakatif bir biçimde, infial ve paniğe yol açacak söylemler, ülkemizde giderilmesi zor yaralar açabilecektir. Bu gibi durumlarda halkımızın birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, devletimizin tüm kurumları ile birlikte, sağduyulu ve akılcı yaklaşımlarla, ülkemizin lokomotifi olan turizm sektörünün etkilenmesine fırsat vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.



Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, patlama gerçekleşen alana yakın olan, ülkenin en değerli turizm yatırımlarından biri olan otelin yetkilileri ile de görüştüklerini belirterek, Turizm Bakanlığı olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Yaşanan talihsiz olayda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini de ileten Bakan Üstel, “Tüm halkımıza ve yaşanan talihsiz olayda yaralananlara acil şifa ve geçmiş olsun dilleklerimi belirtirim. Gerek sosyal medya üzerinden paylaşım yapacak olan halkımız gerekse de olayı kamuoyu ile paylaşacak olan değerli medya kuruluşlarının, ülke turizminin geleceği ve gelişimi adına, sağduyulu davranmaya özen göstermelerinin çok önemli olduğunu belirtir, manüpilasyon ve provakatif yaklaşımlardan uzak durulmasını ülkem ve turizm sektörü adına rica ederim” dedi.