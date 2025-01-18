Üyenin tercihi Yiğittürk, Başkan Dana

Gazimağusa Türk Kooperatifi yönetim kurulu seçimi dün Gazimağusa Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi. Üye tercihinde karma oyla Yalçın Yiğittürk’ü sandıktan birinci çıkardı. Yiğittürk’ün yönetim kurulu başkanı olması beklenirken, sandıktan dördüncü çıkan Cem Dana başkan yapıldı. Yönetim Kurulu’na 3 üye Yiğittürk, 2 üye de Dana’nın listesinden girdi. Kendi arasında başkanı seçmek için toplanan beş kişi, son anda yapılan müdahale ile 3’e 2 Dana lehine değişti. Yiğittürk üyenin oyu ile sandıktan birinci olarak çıksa da, beklenmedik şekilde Dana başkan seçildi. Liste sıralamasından da en yüksek oyu olan Zeki Çağlar’da sadece üye olarak kaldı. Seçime siyasi müdahalenin karışması üyeler tarafından tepki ile karşılandı.

2 bin üyesi bulunan kooperatifin 620 üyesi oy kullandı. Cem Dana Başkanlığa, Mustafa Borataş Asbaşkanlığa seçilirken, yönetim kurulunda ise Yalçın Yiğittürk, Zeki Çağlar ve Derviş Karaca yer aldı.