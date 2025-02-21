Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak

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21/02/2025

Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak

 Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Mustafa Demirer bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kenan Mulla mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 19.02.2025  Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde Halk Bank çemberi üzerinde bir polis ekibi tarafından trafik kontrolü yapıldığı esnada, dikkatsiz bir şekilde ilerleyen aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu, araç sürücüsü Mustafa Demirer'in şüpheli hareketleri üzerine,  üzerinde yapılan aramada sigara paketi içerisinde bulunan folyo kağıt içerisinde sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, aynı gün itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis memuru Kenan Mulla, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının uyuşturucu maddeyi Bangladeş uyruklu bir şahıstan aldığını söylediğini, bu beyanın da araştırılacağını belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı ise bir daha asla suç işlemeyeceğini ifade ederek, “Beni tutuklamayın” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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TAGS: haber, kıbrıs
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