Uyuşturucu ve Mermilerle Yakalanan Zanlılar 7 Gün Tutuklu Kalacak

(Kamalı Haber)- Narkotik ve Cürümleri önleme şubesi ekipleri tarafından Demirhan’da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve mermilerle yakalanan Abdullah Alp ile Alpay Ekener dün sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı. Polis, 14 Ocak 2025 tarihinde saat 18.45 sıralarında Narkotik ve Cürümleri önleme şubesi ekipleri tarafından Demirhan’da operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, her iki zanlının Sevgi Caddesinde park halindeki TIR’ın yanında tespit edildiğini; zanlı Abdullah Alp’in ekipleri görünce koşarak kaçmaya başladığını, bu esnada yere düştüğünü kaydetti. Polis, yere düşen zanlının üzerindeki sigara paketi, hassas terazi, teraziye ait iki adet pil ve cep telefonunun yere savrulduğunu açıkladı. Polis, zanlının alıkoyulduğunu, üzerinde yapılan armada naylon parçasına sarılı yarım gram ağırlığında metamfatemin türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir gram madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının yere düşürdüğü sigara paketinin içerisinde ise 19 ayrı paket halinde 19 gram metamfatemin türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir gram madde tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı Alpay Ekener’e ait TIR araçta arama yapıldığını, yarım gram metmfatemin türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir gram madde, 3adet 9 mm canlı olduğuna inanılan mermi ele geçirildiğini kaydetti. Polis, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru zanlı Alp’in ifadesinde uyuşturucu maddeleri 20 gram olarak bin euro karşılığında aldığını, satışa hazır hale getirmek için paketlediklerini söylediğini açıkladı. Polis, zanlıların beyanlarının ve zanlı Alp’ın itiraflarının araştırılacağını, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin ise Kriminalistik Şubesine gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini kaydetti. Aranan şahıs, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis memuru, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.





