Uyuşturucudan 5 tutuklama

Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta beş kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Lefkoşa’da dün 34 yaşındaki Y.N.D.’nin (E-34) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan dört adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 9 bin 200 TL ve 260 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Y.N.D. tutuklandı.

Gazimağusa’da ise dün A.Ç.(E-46) ve A.E.’nin (E-41) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet kağıt parçası, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü, hassas terazi ve cam pipo bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde dün polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan R.G.B.M.’nin (E-22) kullanımındaki ve A.O.A’nın .(K-33) yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Diğer polisiye haberler:

-Tehditle mal istemek suçundan bir kişi tutuklandı

Y.N.(E-50) dün 425 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerine giderek, söz konusu iş yerinin kendi çalıştığı şirkete borcu olup ödemediği gerekçesiyle, kanunsuz olarak taşıdığı tasarrufundaki bıçağı iş yeri işletmecisine gösterip, borcunun iki katını ödemesi yönünde tehdit etmek suretiyle çalmak niyetiyle tehditle mal istemekten tutuklandı.

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-Lefkoşa’da hırsızlık.. Bir evden para çalındı

Lefkoşa’da arkadaşları birlikte kaldığı evden, A.M.’nin (E-27) arkadaşlarına ait çanta ve valiz içerisinde muhafaza edilen 200 Euro ve 25 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

A.M. tutuklandı.

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-Tartıştığı kişiyi demir copla yaralayan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün aralarında yaşanan tartışma sonucu M.Ş.(E-38), Ü.E.’nin evine izinsiz olarak girip mülküne tecavüz ettikten sonra, kanunsuz olarak taşıdığı tasarrufundaki demir cop ile Ü.E.’yi başından yaraladı.

M.Ş. tutuklandı.

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-İzinsiz müzik yayınına ceza

Girne bölgesinde faaliyet gösteren eğlence mekanlarında polis tarafından yapılan kontrolde, iki restoranın müzik yayın izinleri olmadığı halde izinsiz olarak ses yükseltici alet kullanıp müzik yayını yaptıkları ve bir restoranın ise yetkili makamdan alınmış alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi.

İşletmeciler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.