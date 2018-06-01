'Uyuyan aslan' 320 bin sterline alıcı buldu

Uyuyan Aslan ismiyle anılan dünyanın en büyük tatlı su incisi, çıkarıldığı müzayedede 320 bin sterlin fiyata satıldı. Ancak satış tahmin edilen rakamın altında kaldı.

Bir zamanlar Rus Çariçesi İkinci Katerina'ya ait olan inci, 7 santimetre uzunluğunda ve 153 gramdan ağır.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Venduehuis müzayede evinde satışa çıkarılan incinin, Çin'de 1700 ila 1760 yılları arasında oluştuğu düşünülüyor.

240 yıldır ilk kez müzayedeye çıkarılan incinin 340 bin ila 540 bin sterlin arasında bir rakama alıcı bulması bekleniyordu.

Uyuyan Aslan isimli inci, beklenen en düşük fiyatın dahi altında kaldı.

BBC'nin konu ile ilgili haberinin altına yorum yapan bazı Twitter kullanıcıları, "Bu hayatımda gördüğüm en üzgün inci", "Ben bunu bir tümör sanmıştım", "Zengin insanlar gerçekten garip" gibi yorumlarda bulundu.

İNCİ SÜREKLİ EL DEĞİŞTİRDİ

300 yaşından büyük olan inciyi 20 yıldır inceleyen uzmanlar, garip şekline karşın, keşfedilen en büyük tatlı su incisi olduğu konusunda ortak görüş halindeler.

Venduehuis müzayede evi, incinin, Avrupa'ya Hollandalı koloni şirketi tarafından getirildiğini aktardı. Şirketin sahibi Hendrik Coenraad Sander'ın, incinin ilk Avrupalı sahibi olduğuna inanılıyor.

Sander'in ölümü sonrası açık artırmaya çıkarılan inci, Rus Çariçesi İkinci Katerina tarafından satın alındı. O zamandan beri sürekli el değiştiren inci, Amsterdam İnci Topluluğu'nun envanterindeyken satışa çıkarıldı.