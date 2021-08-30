Vakalar düşmüyor, ölümler sürüyor

Haber Kıbrıs her hafta hazırladığı haftalık Covid-19 tabloları bu hafta birçok konuda rekorların kırıldığı bir haftaya tanık oldu.

Covid-19’da Ağustos ayında süre gelen kötü tablo 22-29 Ağustos haftasında da devam etti. Vaka sayılarının giderek artış gösterdiği, ölüm rakamlarının ise rekor kırdığı bu haftada tablo, Covid-19 pandemisinin ciddi anlamda hissedildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

En fazla testin olduğu hafta olma özelliğini taşıyan 22-29 Ağustos haftasında vaka sayıları da diğer haftalara göre arttı. Toplamda 2 bin 200 aktif vakanın üzerine çıkıldığı hafta olan bu haftada vaka sayılarının yaklaşık bir aydır sürekli artış gösterdiği görülüyor.

Ağustos ayında toplamda 21 ölüm ile Covid-19 başladığından beridir en fazla ölümün olduğu ay olma özelliğini taşıyor.

En fazla vaka noktasında ise Lefkoşa bu haftada da Covid-19’da en fazla vakanın yaşandığı ilçe oldu.

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30/08/2021 10:22