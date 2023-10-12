Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kentte herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmadığını açıkladı.
12/10/2023
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 14.04'te gerçekleşti.
Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 4 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların ve tüm ekiplerin saha tarama çalışmalarının başladığını açıkladı. Yerlikeya, "An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." dedi.