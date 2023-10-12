Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kentte herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmadığını açıkladı.

ads ads ads ads
12/10/2023

ads
Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 14.04'te gerçekleşti.

Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 4 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların ve tüm ekiplerin saha tarama çalışmalarının başladığını açıkladı. Yerlikeya, "An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." dedi.

12/10/2023 15:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Deprem, türkiye, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.