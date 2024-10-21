Vergi-Sen Yeni Yönetim Kurulu Kadrosu Belirlendi

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) Yeni Yönetim Kurulu Kadrosu Belirlendi

ads ads ads ads
21/10/2024

ads
Vergi-Sen Yeni Yönetim Kurulu Kadrosu Belirlendi

 

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), yeni yönetim kurulu kadrosunu belirledi.  Vergi-Sen, başkanlık görevine Duygu Mısırlı getirildi.

Yeni Yönetim Kurulu Kadrosu:

Başkan: Duygu Mısırlı

Genel Sekreter: Halil Koşucu

Mali Sekreter: Zübeyde Gencer Salim

Üye Sorunları Sekreteri: Derya Özdoğanoğlu

Eğitim Sekreteri: Çilen Çakal Kasaboğlu

Genel Sekreter Yardımcısı: Mustafa Çağateş

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler: Sefa Doğan

Bilgi İşlem Sorumlusu: Mesut Şeb

Örgütlenme Sekreteri: Sadık Çabuk

Sosyal İlişkiler Sekreteri: Mustafa İnçay

Lefkoşa Bölge Sekreteri: Fatma Alibaba

Girne Bölge Temsilcisi: İsmail Mertbilek

Güzelyurt Bölge Temsilcisi: Sertuğ Alasya

Gazimağusa Bölge Temsilcisi: Rasiha Güneysu

İskele Bölge Temsilcisi: Aygül Kurtuluş

Yedek Üye: Orkide Şah

Yedek Üye: Kemal Akbatu

Denetleme Kurulu

Şebnem Kuyucuoğulları

Birsu Faruk

Özlem Durmaz

Disiplin Kurulu

Ediz Uzun

Feride Örü

Ali Akyürek

21/10/2024 17:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Vergi-Sen, haber, kıbrıs, Duygu Mısırlı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.