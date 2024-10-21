Vergi-Sen Yeni Yönetim Kurulu Kadrosu Belirlendi
Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) Yeni Yönetim Kurulu Kadrosu Belirlendi
21/10/2024
Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), yeni yönetim kurulu kadrosunu belirledi. Vergi-Sen, başkanlık görevine Duygu Mısırlı getirildi.
Yeni Yönetim Kurulu Kadrosu:
Başkan: Duygu Mısırlı
Genel Sekreter: Halil Koşucu
Mali Sekreter: Zübeyde Gencer Salim
Üye Sorunları Sekreteri: Derya Özdoğanoğlu
Eğitim Sekreteri: Çilen Çakal Kasaboğlu
Genel Sekreter Yardımcısı: Mustafa Çağateş
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler: Sefa Doğan
Bilgi İşlem Sorumlusu: Mesut Şeb
Örgütlenme Sekreteri: Sadık Çabuk
Sosyal İlişkiler Sekreteri: Mustafa İnçay
Lefkoşa Bölge Sekreteri: Fatma Alibaba
Girne Bölge Temsilcisi: İsmail Mertbilek
Güzelyurt Bölge Temsilcisi: Sertuğ Alasya
Gazimağusa Bölge Temsilcisi: Rasiha Güneysu
İskele Bölge Temsilcisi: Aygül Kurtuluş
Yedek Üye: Orkide Şah
Yedek Üye: Kemal Akbatu
Denetleme Kurulu
Şebnem Kuyucuoğulları
Birsu Faruk
Özlem Durmaz
Disiplin Kurulu
Ediz Uzun
Feride Örü
Ali Akyürek21/10/2024 17:09