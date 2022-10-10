“Walk for Freedom” ilk kez KKTC’de de yapılacak

İnsan Hakları Platformu, insan ticareti ile mücadele etmek ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen uluslararası “Walk for Freedom” adlı yürüyüşü KKTC'de ilk kez cumartesi günü yapılıyor. Platformdan yapılan açıklamaya göre, yürüyüş saat 16.30’da Kuğulu Park’da başlayacak ve 18.00’de ara bölgede son bulacak. Katılımcılar, Girne Caddesi üzerinden Dikilitaş’a, oradan da Ledra Palace sınır kapısından ara bölgeye geçecek ve yürüyüşe güneyden başlayan katılımcılarla buluşacak.

Platform tarafından yapılan açıklamada, “Bu etkinlik, insan ticaretini ortadan kaldırmaya kararlı, kar amacı gütmeyen küresel bir kuruluş olan A21 tarafından yürütülen bir organizasyondur. 15 Ekim günü dünya genelinde 8. kez düzenlenen Walk for Freedom için dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce kişi farklı şehirlerde toplanacaktır. Bu yıl bu global etkinliğe ülkemizdeki duyarlı kişiler de katkı koyacak ve insan ticareti sonucu köleleştirilen milyonlarca mağdur için farkındalık yaratacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yürüyüşün katılımcıların tek bir sıra halinde, sessiz şekilde yürümesini içerdiği belirtilen açıklamada, “Walk for Freedom’un amacı adaleti ve özgürlüğü savunmaktır. Verdiğimiz mesaj çok net:Ülkemizde ve dünyanın her yerinde kölelik benzeri uygulamaları derhal sona ermelidir” denildi.

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10/10/2022 16:44