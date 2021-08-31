Willian Corinthians'a transfer oldu
Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians, Willian'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Arsenal'dan ayrılan Brezilyalı futbolcu, Corinthians'a geri döndü.
31/08/2021
Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians, Willian'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Arsenal'dan ayrılan Brezilyalı futbolcu, Corinthians'a geri döndü.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Willian, sözleşmesini feshetti ve eski takımı Corinthians'la anlaşma sağladı. Willian, Brezilya Serie A'da forma giyecek.