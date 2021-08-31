Willian Corinthians'a transfer oldu

Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians, Willian'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Arsenal'dan ayrılan Brezilyalı futbolcu, Corinthians'a geri döndü.

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31/08/2021

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Willian Corinthians'a transfer oldu

Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians, Willian'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Arsenal'dan ayrılan Brezilyalı futbolcu, Corinthians'a geri döndü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Willian, sözleşmesini feshetti ve eski takımı Corinthians'la anlaşma sağladı. Willian, Brezilya Serie A'da forma giyecek.

31/08/2021 10:29
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TAGS: Willian Corinthians
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