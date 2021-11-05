“Yaban Hayat” Eğitimleri, Mağusa TMK Öğrencilerine Verildi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin başlattığı “Yaban Hayat” eğitimleri, Mağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerine verildi.

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05/11/2021

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“Yaban Hayat” Eğitimleri, Mağusa TMK Öğrencilerine Verildi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin başlattığı “Yaban Hayat” eğitimleri, Mağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerine verildi.

Turizm Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun tüm 6. Sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde; Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi’nden Doç. Dr. Nazım Kaşot öğrencilere Kuzey Kıbrıs’ta yaban hayat konulu bir sunum yaparak, eğitim sonunda da öğrencilerle yılan ve albino kaplumbağa örneklerinin incelendiği ayrı bir etkinlik düzenledi.

Açıklamada, eğitimin organize edilmesinde katkılarından ötürü müdür vekili Alkor Ruhluel Dağlı’ya ve eğitimler sırasında destek sağlayan okulun fen bilgisi öğretmeni Günay Bozkurt’a teşekkür edildi.

05/11/2021 12:05
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TAGS: Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi, Mağusa Türk Maarif Koleji
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