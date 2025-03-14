Yalınkaya: BES’in mücadelesi kazanımla sonuçlandı…

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, belediyelerdeki birçok emekçinin, attıkları imza ve yaptıkları çalışmaları “gayri yasal” konuma soktuğunu belirttiği Sınav Tüzüğü eksikliği ile ilgili mücadelelerinin sonuç verdiğini ve ilgili yasa tasarısının Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu belirtti

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, 65/2007 Belediyeler Değişiklik Yasası ve 15 yıldır hiçbir hükümet tarafından geçirilmeyen Sınav Tüzüğü konularına ilişkin eylem uyarısı neticesinde Başbakan Ünal Üstel ile İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un, verdikleri söz doğrultusunda harekete geçtiklerini belirtti.

Yalınkaya, “Üstel ve Oğuz, talebimiz olan 65/2007 Belediye Personel Yasası (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis’e sevk edilme talebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulmuş bulunmaktadır. Yine buna bağlı olarak bizlerin de içerisinde olduğu Sınav Tüzüğü Kurulu da toplanmış ve toplantısını gerçekleştirmiştir” dedi.

Yalınkaya buna göre, Bakanlar Kurulu’nun ilgili yasa değişiklik önergesini Meclis’e göndermesinden sonra sürecin nasıl gelişeceğini de şöyle açıkladı:

“Önerge Meclis’te görüşülecek, oylanıp geçirilecek ve Resmi Gazete’de yayınlanacaktır. Tüm bunlar olduğu andan itibaren ise Sınav Tüzüğü Kurulu en geç bir hafta içerisinde toplanıp tüzüğü hazırlayacağına ve İçişleri Bakanlığı’na sunacağına yönelik karar üretmiştir

Bu bağlamda taleplerimiz doğrultusuna ilerleyen süreçlerde belediyelerde çalışan ve mağdur olan tüm personellerimizin gayri yasal çalışma koşulları; ilgili uygulamalar ortadan kaldırılıp yasal bir zemine oturtulacaktır”

Yalınkaya, bu çalışmalara katkı koyan hükümet kanadına ve bundan sonra sürece katkı koyacak olan hükümete, muhalefete, sendikalara ve belediye başkanlarına teşekkür etti.