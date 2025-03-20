Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı belirleme seçiminde İmamoğlu'na oy vereceğini açıkladı

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20/03/2025

Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı belirleme seçiminde İmamoğlu'na oy vereceğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltında olması üzerine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nu ziyaret etti. Mansur Yavaş ön seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini açıkladı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruyu ise, “Artık bunları konuşacak süreçte değiliz. Bunları konuşmanın yeri değil” dedi.

Ön seçim için sandıkların kurulduğunu söyleyen Yavaş, “Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü şekilde tepkilerimizi göstereceğiz” dedi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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