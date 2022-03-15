“Yeni Bir Dünya Düzeni mi Kuruluyor?” isimli panel düzenleniyor

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15/03/2022

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“Yeni Bir Dünya Düzeni mi Kuruluyor?” isimli panel düzenleniyor

Girne Düşünce Derneği'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın konuşulacağı “Yeni Bir Dünya Düzeni mi Kuruluyor?” isimli panel düzenleniyor.

Dernek Başkanı Ziya Tüzel tarafından yapılan yazılı açıklamada, panelin 17 Mart Perşembe günü saat 19.00’da Dome Hotel’de düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamaya göre,  moderatörlüğünü   Doç. Dr. Gökten Doğangün'ün (ODTÜ) yapacağı panelde,  Doç. Dr Muhittin Tolga Özsağlam (LAÜ) ve  Filolog-Rusist Ulaş Gökçe  (DAÜ) konuşmacı olacak.

15/03/2022 14:58
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TAGS: Yeni Bir Dünya Düzeni mi Kuruluyor, gökçe, özsağlam
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