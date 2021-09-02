Yeni tehlike “Asya Kaplan Sivrisineği”

“Öngörü” kelimesi özellikle bizim ülkemiz için ne kadar da önemli…

Öngörü: İleriyi görebilme yeteneği demek….

Koronavirüsün bizim ülkemize gelebileceğini öngörmek gibi…

Eğitim ortamını koronavirüs şartlarına uygun hale getirmeyi öngörmek gibi….

Testlerin bedelinin ülke ekonomisini sarsacağını öngörerek, aşısız ve aşılıya yönelik plan oluşturmak gibi….

21 günde neler olabileceğimi öngörmek gibi…

Örnekler çoğaltılabilirken, ülkemizde henüz görülmeyen, ancak görülmeyeceği anlamına gelmeyen; öngörmemiz gereken yeni bir konu var aslında…

“Asya Kaplan Sivrisineği”

Şu an Türkiye’de, İstanbulda ve 39 ilçede görülen yeni bir sivrisinek…

Aslında yeni bir “Tehlike”…

“Gelsin de düşünürüz” demenin sonucunun hüsranla biteceği bir durum…

Başta alerjik reaksiyonlar olmak üzere Dang Ateşi, Batı Nil, Sarı Humma, Zika ve Chikungunya virüslerine neden olan bir sinek…

Uluslararası taşımacılık ve ticari faaliyetler sırasında önce İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan’a taşındı

Küresel iklim değişikliğine bağlı yağış ve nem dengesinin iyice bozulmasıyla özellikle son beş yıllık dönemde Marmara kıyıları, Trakya ve Gürcistan kıyılarından Giresun’a uzanan sahil şeridinde de görüldü

Son iki yıldır İstanbul’un sulak yerlerinde çoğalmaya başladı…

Ve şu an neredeyse İstanbul’un her semtinde mevcut…

Normal sivrisineklerden farklı olarak, bu sivrisinek, anaflaksi (ciddi ölümcül alerjik reaksiyon) ile geç başlangıçlı şiddetli astım krizi vb. sebep oluyor…

Türkiye’de bu duruma yönelik olarak “"İstilacı Sivrisinekler Kongresi" düzenleniyor.

Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda bilim insanının katılacağı kongrede, diğer sivrisineklerden farklı olarak sadece gece değil gündüz de ısıran ve diğer türlere göre çok daha hızlı yayılan Asya Kaplan Sivrisineği'ne karşı alınabilecek önlemler tartışılacak.

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Bu noktada, sormamız gereken soru….

Bizde ne gibi hazırlıklar var?

Koronavirüsle savaşırken, daha doğrusu savaşmaya çalışırken, yeni bir virüse hazırlıksız yakalanmanın ne gibi sonuçlar doğurabileceğini umarım ki düşünebiliyoruzdur…

GEÇ KALMAYA DAYANAMAZSIN KKTC….

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02/09/2021 12:40