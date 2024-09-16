Yerde Bulduğu Cüzdanı Alan Zanlı Cezaevine Gönderildi

Demirhan’da meydana gelen bularak sirkat suçundan tutuklanan Samaa Al Salim bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emre Özdiken mahkemede olguları aktardı.

Polis, 15.09.2024 tarihinde saat 15:00 raddelerinde Demirhan-Lefkoşa da faaliyet gösteren Erülkü süper markete alışveriş için gelen GKRY'de sakin zanlının oto park içerisinde yerde bulmuş olduğu Minareliköy'de sakin S.Ç.’ye ait mavi renk markası meçhul para cüzdanını ve içerisindeki 11,920 TL nakit parayı bularak sirkat ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının aynı gün kamera görüntülerinden tespit edilerek KKTC’den çıkış yapacağı sırada Metehan kara giriş kapısında tespit edilerek derdest emri ile tutuklandığını, sirkat edilen cüzdan ve içerisinde 11,920 TL zanlının kullanımındaki NXT 077 Plakalı aracın bagaj kısmında bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde cüzdan ve parayı barikattaki polise vereceğini söylediğini ancak sınır kapısına gitmeden önce Girne’ye gittiğini, yemek yediğini, fırsatı varken cüzdanı polise veya marketteki görevlilere vermediğini belirtti.

Zanlının Suriye uyruklu olup, güneyde yaşadığını, evli ve 2 çocuk babası olduğunu, geçimini restoran işletmeciliği yaparak sağladığını kaydeden polis, ülkede bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise niyetinin çalmak olmadığını, barikattaki polisi bildiği için cüzdanı ona vermek üzere aldığını, zaten ihtiyacı olmadığını öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)