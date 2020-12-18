Yerel bulaş artıyor

Sağlık Bakanlığı, dün 33 pozitif Covid-19 hastası olduğunu ve birinin deniz, 4 kişinin havayolu ile geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 11 vakanın mülteci olduğunu, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetmişti. Sağlık Bakanı Ali Pilli dün saat 17.00’den sonra 10 yeni vaka daha tespit edildiğini açıkladı.

Bakanı Pilli, yeni tespit edilen vakaların yarısının temaslı, yarısının da yerel vaka olduğunu söyledi. Yerel vakaların attığına dikkat çeken Pilli “biz bunu kaldıramayız, herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.

Pilli, bu saatten itibaren herkes yanından geçen kişinin Covid-19 olduğunu düşünerek hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak “Meyhanelerde kucak kucağa oturmaya devam ederse insanlar Rum tarafından beter olacak” ifadelerini kullandı.

17 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1840

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 16

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 292. 563

Toplam Vaka Sayısı: 1342

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1181

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 155

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Bu habere tepkiniz:



18/12/2020 10:58