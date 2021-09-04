Yeşilırmak: Kısa sürede buharlaşıp katılaşması ve kıyıya vurması mümkün değil

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bugün bir internet sitesinde çıkan ve Yenierenköy Belediyesi Halk Plajı’na petrol kalıntısı vurduğunu iddia eden bir haber üzerine açıklamada bulundu.

Emrah Yeşilırmak, Çevre Koruma Dairesi personelinin ve belediye ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından, haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak'ın açıklaması şöyle:

"Vatandaşlarımıza önemle duyurulur,

Bugün bir gazete de çıkan habere göre Yenierenköy Belediyesi Halk Plajımıza petrol kalıntısı vurduğu iddia edilmiştir. Çevre Dairesi ve Belediye ekiplerimizin yaptığı inceleme sonucu yapılan bu haberin gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Haber konusu olan madde deniz kıyılarımıza vuran bu katran benzeri parçacıklar yüz yıllardır zaten sahillerimize ulaşmaktadır. Ham petrolün bu kadar kısa sürede buharlaşıp katılaşması ve kıyıya vurması mümkün değildir."

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04/09/2021 13:27