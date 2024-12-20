Yiğittürk: “Özlemimiz hiç bitmiyor…Ama öfkemiz de!”

Türkiye'deki deprem felaketinde Adıyaman İsias Otel'de bulunan ve hayatını kaybeden KKTC kafilesinden İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşımda bulundu. Yiğittürk, oğluna duyduğu özlemi ve adalet arayışını şu sözlerle dile getirdi:

"Sizin için “ÖZLEMEK” nedir, bilmiyorum…

Ama bizim için, her sabah yatağından uyandırmak en sevdiğini;

Her gece “iyi geceler anneceğim” diyebilmek demek…

Özlemek, toprağı değil tenini sevmektir, canından can verdiğin birinin…

Gözlerine bakabilmek demektir, mezar taşına değil…

Benim için özlemek İzcan’dır.

Bizim için özlemek sadece bir hasret değil, öfkedir de aynı zamanda…

Katillerin, sorumsuzların, kötülüğün yüzlerinde büyüyen bir öfke!

Bugün yine ADALET için haykıracağız.

Çocuklarımıza, öğretmenlerimize, ailelerimize olan özlemimizi bağıracak ve adalet isteyeceğiz!

Bu nedenle bugün 16:30’da Namık Kemal Meydanı’nda buluşacağız.

Sesimiz ADIYAMAN’a ulaşsın, ADALET çığlığımız tek yürek olduğumuz işitilsin diye!

İSİAS’ın hesabını soracağız ki, bir daha hiçbir anne baba, hiçbir kardeş, hiçbir ülke böylesi bir acıyla sınanmasın…

O gün çocuklarımızı gülen gözleriyle uğurlamıştık bu meydandan.

Şimdi ise isyanımızı haykıracağız, katiller gün yüzü görmesin diye!

Özlemimiz hiç bitmiyor…

Ama öfkemiz de!"

Seni Seviyorum İzCan’ım #isiasortakdavamız