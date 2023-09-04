Yiğittürk'ten Bakan Ertuğruloğlu'na eleştiri!

Türkiye'deki deprem felaketinde Adıyaman İsias Otel'de bulunan ve hayatını kaybeden KKTC kafilesinden İzcan Nurluöz'ün annesi Feriha Yiğittürk, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu eleştirdi.

Feriha Yiğittürk, depremde hayatını kaybeden çocuklar için başlatılan adalet mücadelesinde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu destek olmadığını söyledi.

Ayrıca, Bakan Ertuğruloğlu'nun sosyal medya hesaplarından sık sık kutlama mesajları paylaştığını belirten Yiğittürk, “Bizde bir kez de olsa yanımızda görmek isterdik.” Ifadelerini kullandı.

Feriha Yiğittürk,paylaşımı şöyle:

Ülkemizin Dışişleri Bakanı olarak Tahsin Ertuğruloğlu KKTC Dışişleri Bakanlığı, bu süreçte çocuklarımız için ne bir başsağlığı, ne de acımızı paylaşacak bir mesaj, ne de çocuklarımızın adalet mücadelesine destek olmuştur.

Ama her gün, hem resmi, hem şahsi hesabından sayın Bakan her tarafa kutlama mesajları gönderiyor.

Bizde bir kez de olsa yanımızda görmek isterdik.

Bu ülkenin çocukları, bir nesil, 35 can Voleybol için, Voleybol aşkıyla ülkelerini temsil etmek için yola çıktılar… Tutkuları da, hayalleri de Voleybol içindi. KKTC’ yi tanıtmak ülkelerine şampiyonluk getirmekti tek hayalleri. Voleybol yolunda; 6 Şubat depreminde yanlış, kusurlu yapılan bir binanın altında kalarak hayatlarını kaybettiler.

“KKTC’nin Şampiyon melekleri; sizleri de unutmadık, unutmayacağız…” bu kadar kısacık bir not ekleseydiniz de bizim çocuklarımızıda sahiplenseydiniz keşke. Yazık!!

Siz bu ülkenin gururusunuz çocuklar. Unutmayacağız, Unutturmayacağız! Yaşayacağız, Yaşatacağız!