Yılbaşı ikramiyeleri dağıtılmaya başladı

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2021 tarihli çekilişinde büyük ikramiyelerden olan 250 Bin TL bugün sahibine teslim edildi.

Birimden yapılan açıklamada, Yılbaşı Özel çekilişinde büyük ikramiyelerden olan 250 Bin TL, Lefkoşa sakinlerinden isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaşımız tarafından teslim alındı.

15 ve 30 Ocak Çekilişleri ÇIKANA KADAR

Yılbaşında dağıtılan rekor ikramiyenin ardından sıradaki çekilişlerin 15 ve 30 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirileceğine vurgu yapılan açıklamada 500 Bin TL’lik büyük ikramiyenin çıkana kadar çekileceği ve biletlerin 25 TL olarak satışta olduğu da vurgulandı.

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06/01/2022 11:01