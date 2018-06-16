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Yıldırım: Kıbrıs’ı oldubittiye getirmeyiz

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kuvvetli bir Türk askeri varlığının bulunduğuna dikkati çekti

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16/06/2018

Yıldırım: Kıbrıs’ı oldubittiye getirmeyiz
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Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kuvvetli bir Türk askeri varlığının bulunduğuna dikkati çekerek, "Kardeşlerimiz, soydaşlarımız için ne gerekiyorsa onu yaparız. Çünkü orada biz bedel ödedik, şehitlerimiz var. Asla oldubittiye getirmeyiz" dedi.

Yıldırım, Youtube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu "Mevzular Erken Seçim" özel programına katıldı. Övülmekten hoşlanmadığını, övüldüğünde işkence çekiyor gibi olduğunu belirten Yıldırım, bir insanı yüzüne karşı övmeyi onu kör testereyle kesmeye benzetti, kendisini de kimsenin övmemesini istedi.

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TAGS: Babala TV, Binali Yıldırım, Seçim, haber kıbrıs
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