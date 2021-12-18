YKP, 'Seçim müdahalelerine ihbar hattı' oluşturduğunu açıkladı

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18/12/2021

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YKP, 'Seçim müdahalelerine ihbar hattı' oluşturduğunu açıkladı

YKP Boykot Eylem Komitesi hem seçimleri izleyip değerlendirmelerde bulunacak, hem de çeşitli kitlesel çalışmalar gerçekleştireceğini açıkladı.
YKP yaptığı açıklamada, bu çerçevede  YKP Boykot Eylem Komitesi tarafından “seçim müdahalelerine ihbar hattı” oluşturulduğu,  Whatsapp, Viber, Telegram, Signal, Line gibi farklı sosyal medya mesajlaşma programları üzerinden 0548 848 02 01 nolu telefona ihbarda bulunulabileceği kaydedildi.

18/12/2021 15:41
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TAGS: YKP, Seçim, ihbar hattı’
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