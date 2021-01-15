YÖDAK Başkan Vekili Mehmet Hasgüler Dr. Küçük ve Denktaş için anma mesajı yayımladı

Yükseköğretim, Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Vekili Mehmet Hasgüler, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük için anma mesajı yayımladı, iki ismi de hürmetle andıklarını söyledi.

Hasgüler mesajında Kıbrıs Türk halkının içinden geçtiği en fırtınalı yıllarda topluma yön gösteren Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın, bugün sahip olunan devletin kurulmasına giden yolda, insanüstü bir çaba ve inanılmaz bir beceri gösterdiğini dile getirdi.

Bu iki ismin yalnız Kıbrıs Türk halkının değil Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar uzanan Türk coğrafyasında, her zaman birer kahraman olarak anılıp hatırlandığını söyleyen Hasgüler şöyle devam etti:

“Yükseköğretime erişimin çok zor olduğu yıllarda, yurtdışında eğitim alarak ülkelerine geri dönen bu iki liderimiz, kendi ülkelerinin geleceği için verdikleri mücadelede çağdaş eğitim ve bilimin, bizimki gibi küçük bir halkın mücadelesinde en etkili araçlar olduğunu ispat edercesine, bugün sahip olduğumuz dünya standartlarına yaklaşan yükseköğretim alanının hem tohumlarını atmışlar hem de fiilen bu alanın kurulmasında özellikle Rauf Raif Denktaş büyük bir rol oynamıştır.

Bugün de hem öz değerlerine sahip çıkan hem de bilimsel akıl ve dünyanın ihtiyaç duyduğu donanıma sahip bir Kıbrıs Türkü amacı, en az büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaşlaşma hedefini koyduğu günlerdeki kadar canlı ve hayatidir. Kıbrıs Türk halkını sömürge idaresinden alıp bir devlet sahibi yapan bu iki büyük liderin bize bıraktıkları en büyük miraslardan biri de bu anlayıştır.

İki liderimizin hayattan ayrılışlarının yıldönümüne denk gelen bu günlerde, bu bilinç ve vizyonla Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine verilecek en önemli desteğin daha iyi yetişmiş gençler, daha güçlü bir yükseköğretim alanı olduğunu ve aynen bu iki liderlerimiz gibi dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip bunları değerlendiren, fikren dünyadaki gelişmelerin parçası olabilmeyi başaran yeni nesiller olduğunun altını çizmek isteriz”

Hasgüler mesajında, dava ve devlet adamlıkları yanında halkıyla iç içe, zeki, nüktedan ve parlak birer meslek hayatları olan Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın, eğitime olan ilgilerine işaret ederek bu iki ismin birer aydın olarak ülke gençliğine rol modeli olmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

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15/01/2021 14:33