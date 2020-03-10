Yorgos Perdikis Karantinaya Alındı

 Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı, Milletvekili Yorgos Perdikis’in karantinaya alındığı açıklandı.

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10/03/2020
HK

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Yorgos Perdikis Karantinaya Alındı
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 Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı, Milletvekili Yorgos Perdikis’in karantinaya alındığı açıklandı.

Rum haber kaynakları, Perdikis’in son 15 gün içerisinde Yunanistan’ın başkenti Atina’ya resmi ziyarette bulunduğunu ve bu yüzden karantinaya alındığını duyurdu.

Bu arada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avusturya’ya yapacağı resmi ziyaret de, Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.

10/03/2020 14:37
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TAGS:  Yorgos Perdikis, Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı, Milletvekili Yorgos Perdikis, güney kıbrıs, karantina, virüs, haber, kıbrıs, kktc
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