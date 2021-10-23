Yrd. Doç. Dr. Evcan: Birleşmiş Milletler Örgütü yaptırım etkinliğini artırması önemli  

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Evcan 76. Dünya Birleşmiş Milletler (BM) Günü kapsamında konuşarak, “BM’nin kuruluşu II. Dünya Savaş ertesinde tüm dünya ülkeleri için bir umut olmuştu. Aradan geçen yıllara rağmen ve dünya üzerindeki yaptırım etkinliği tartışılsa bile BM, kurumsal yapısıyla, diplomatik sürekliliğiyle ve temsili istikrarıyla dünyanın az sayıdaki uluslararası örgütlerinden bir tanesi” ifadesini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Evcan, Örgüt’ün 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’ın bu görevi yerine getirmiş olan ilk Türk olduğu hatırlatmasında da bulunarak, “Bozkır BM’nin yaptırım etknliğine sahip olabilmesi için en önemli adımın Genel Kurulun yetkilerini arttırıp Güvenlik Konseyi ile veto yetkisine sahip 5 ülkenin yetileriyle dengelemek olduğunu düşünüyordu” açıklamasında bulundu.

Bozkır’a göre tek meselenin söz konusu 193 ülkenin temsil edildiği dünyadaki tek demokratik platform olan Genel Kurulu güçlendirmek olduğunu aktaran Evcan, “Genel Kurul istediği takdirde bütün konulara girebileceğini söyleyen Bozkır, Genel Kurul’un bütün konularla ilgili görüşme yapabileceğini ve bütün konularla ilgili karar alabileceğini hatırlatıyor bize” bilgisini paylaştı.

Yrd. Doç. Dr. Evcan, Bozkır’ın Güvenlik Konseyi'nin bir konuda karar almasını beklerken kaybedilen zamanın sorunları ertelemekten ve daha da ağırlaştırmaktan başka işe yaramadığı görüşüne katıldığını söyleyerek, aslında 5 büyük ülkeye BM’de verilen yetkinin tüm ülkelere orantılı dağıtılan bir yetkiye dönüşmesinin tüm dünyanın lehine gibi göründüğünü kaydetti.

Evcan, “Ancak şu da bir gerçek ki eline yetki ve ayrıcalık almış bir liderin veya bir ülkenin kendi isteğiyle bu yetkiden vazgeçtiğine tarihte pek rastlamıyoruz” şeklinde konuştu.

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23/10/2021 09:16