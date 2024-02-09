Yüksekten Düşen Palet Bir Can Aldı, Beş Kişi Tutuklandı

Gaziveren'de bugün sabah saatlerinde, yapımı devam eden bir inşaat sahasında çalışan 37 yaşındaki MD Ali Hossain SOHAG, yürüdüğü esnada sekizinci kattan düşen bir tahta paletin başına çarpması sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen detaylı soruşturma kapsamında, 39 yaşındaki S., 37 yaşındaki B.R., 39 yaşındaki M.A., 48 yaşındaki S.I. ve 22 yaşındaki I.H. tutuklandı. Zanlılar, Lefke Kaza Mahkemesi'ne çıkarılarak aleyhlerine üç gün tutukluluk kararı verildi. Soruşturma devam ediyor.

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