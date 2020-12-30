Yurt deposundan gitar ve şarj aleti çaldılar
30/12/2020
Gazimağusa’da geçen hafta, bir öğrenci yurdunun deposundan gitar ve şarj aleti çalındı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen Ö.F.E. (E-21), H.A. (E-24) ve M.K. (E-24) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
ANİ ÖLÜM…
Serdarlı’daki evinde pazar günü aniden rahatsızlanarak vefat eden Salih Altıparmak’ın (E-84) otopsisi tamamlandı.
Otopsi sonucu Altıparmak’ın “metastatik prostat kanseri ve kalp yetmezliği” sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Öte yandan Girne’de pazar günü evinde vefat eden Japhet Shaperg’in (E-32) doku örneklerinin alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı açıklandı.