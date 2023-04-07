YYK’dan Web TV’lere son çağrı...

Yayın Yüksek Kurulu (YK), web tv yayıncılığı yapan tüm kuruluşların, en geç 20 Nisan Perşembe güne kadar lisans başvurusunda bulunmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Kuruldan yapılan açıklamada, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’nın değiştirilmiş şeklinin Ekim 2022’de yürürlüğe girdiği, dolayısıyla web tv yayıncılığı yapan tüm kuruluşların Yayın Yüksek Kurulu’ndan lisans alarak faaliyet gösterme zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, yasanın yürürlüğe girdiği Ekim 2022’den önce faaliyette bulunan tüm web tv’lerin, lisans ve başvuru ücreti ödemekten muaf olma hakları bulunduğu belirtilerek, söz konusu web tv’lerin, en geç 20 Nisan Perşembe güne kadar başvuru yapmamaları halinde, muafiyetten yararlanamayacakları uyarısında bulunuldu.

Kurul açıklamasında, “Kurulumuz, ülkemizde web tv yayıncılığı yapan tüm kuruluşların, süratli bir şekilde gerekli izin ve lisans başvurularını yapmaları gerektiğini hatırlatır, tüm yayıncı kuruluşlara çalışmalarında kolaylık diler.” ifadelerine yer verildi.

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07/04/2023 16:11