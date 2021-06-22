   Zaroğlu: Benimle birlikte 2 bin kişi YDP’den istifa edecek

YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, yakında partisinden istifa edeceğini ve arkadaşlarıyla yeni bir siyasi parti kuracağını belirterek, HİS partisini canlandıracağı iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

Zaroğlu, “Mevcut siyasi dinozorların olmayacağı, gençlerden ve yeni yüzlerden oluşan bir siyasi parti kurulacak. Hazırlıklar tamamlanıyor. Tüm siyasi partilerden yeni katılımlar bekleniyor” dedi.

2 bin kişinin YDP’den istifa edip ve yeni oluşuma geçeceğini dile getiren Zaroğlu, YDP’de istifaların kabul edilmediğini, oyalamaya çalışıldığı kaydetti.

Bertan Zaroğlu, haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Ülkede sorun yaşanmasın diye istifamı erteledim”

YDP’den istifasını ertelemesiyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Zaroğlu, “Meclise istifa etmeye gittim ancak Ad-Hoc komitede sayılar eşitlenecekti ve bakanlar komitede yer alamayacağı için Erhan Bey komitede yer alamazdı, hükümet kilitlenecekti bu nedenle vazgeçtim. Ülkede yaşanan sıkıntılar varken, seçim tarihi üzerinden sorun yaşanmasın diye istifamı ertelediğimi daha önce de açıklamıştım” dedi.

“Komiteye girmekle başıma bela aldım”

AD-HOC komitesine koltuk değneği olduğuyla ilgili kendisine haksız eleştiriler yapıldığını söyleyen Zaroğlu, “Bana dünyaları bağışlamadılar. Ad- hoc komite başkan yardımcılığı seçilmem aslında başıma büyük bela. Komiteye girerken, hükümete ve muhalefete erken seçim tarihi konusundaki önerilerinde eleştirilerde bulundum” diye konuştu.

“Muhalefetin önerdiği ağustos ayı gerçekçi bir tarih değil”

Tufan Erhürman’ın hükümet kurma çalışmaları sırasında en erken genel seçim tarihi olarak ekim ayını önermesi sonrasında hükümetin bu tarihi belirlediğini ifade eden Zaroğlu, muhalefetin tribünlere oynadığını ama Başbakan Ersan Saner’in meclis başkanlığı seçimi sırasında kürsüye çıkıp seçim tarihi konusunda ‘hodri meydan’ deyip, erken seçim tarihinin belirlenmesini isteyerek muhalefete koz verdiğini kaydetti.

Zaroğşlu, muhalefetin erken seçim için önerdiği ağustos ayının da gerçekçi bir tarih olmadığını iddia etti.

“Meclis TV yayını kapatılsın”

Mecliste herkesin popülist davrandığını iddia eden Zaroğlu, “Meclisteki canlı TV yayını açık kaldığı sürece popülizm bitmeyecek bu nedenle yayın kapatılsın” şeklinde konuştu

“Bence en ideal seçim tarihi 3 Nisandır”

Muhalefetin, bağımsızları, olmadıkları komiteye onay verdikleri için eleştirdiğine işaret eden Zaroğlu, “Zaten burada bağımsızların olması mümkün değil. Muhalefet bu komitede yer alabilirdi. Uzlaşı olması için komiteye gittim. Bence en ideal seçim tarihi 3 Nisandır. Önümüzde bütçe görüşmeleri var. Seçim propagandaları var, bu nedenle en gerçekçi tarih budur” dedi.

“Bazı UBP’liler kurultayın ertelenmesi için

seçim tarihinin öne alınmasını istiyor”

Sadece muhalefetin değil, hükümetteki bir kanadın da farklı bir tarih düşündüğünü anlatan Zaroğlu. “UBP’de kurultay var ve bir kesim erteletmek istiyor. Bu nedenle Ocak veya şubatta erken seçim yapılmasını istiyor. Bazı UBP’liler, kurultayın ertelenmesi için seçim tarihinin öne alınmasını istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Parti kuracağım diye Arıklı ağız değiştirdi”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın daha önce erken seçim için 3 Nisan tarihini söylediğini ancak daha sonra ağız değiştiğini vurgulayan Zaroğlu, “3 Nisan en ideal tarihtir diyen Erhan Bey, sekretere aralık tarihini açıklatıyor, kendisi mecliste Ocak ayından bahsediyor. Zaroğlu, siyasi parti kuracak diye seçim tarihini öne almak istiyor” şeklinde konuştu.

“HİS partisi canlandırılmayacak

yeni bir siyasi parti kurulacak”

Kuracağı siyasi parti hakkında konuşan Zaroğlu, “HİS partisini canlandırmayacağım. Yeni bir siyasi parti kurulacak. Mevcut siyasi dinozorların olmayacağı gençlerden ve yeni yüzlerden oluşan bir siyasi parti kurulacak. Tüzel kimliğe kavuştuktan 3 ay sonra seçime girilebilir. Hazırlıklar tamamlanıyor. Tüm siyasi partilerden yeni katılımlar bekleniyor” dedi.

“2 bin kişi YDP’den istifa edecek”

2 bin kişinin YDP’den istifa edip ve yeni oluşuma geçeceğini dile getiren Zaroğlu, “YDP’de istifalar kabul edilmiyor ve oyalamaya çalışıyorlar. ‘İstifa edenler üyemiz değil’ diyorlar. Merkez binasına noterle gideceğim. Kendileriyle birlikte hareket edenler bile istifa ediyor. Bugün bir kişi istisfasını sosyal medyadan paylaştı” ifadelerini kullandı.

“Girne ilçe binasında aynı insanlara rozet takıyor”

Erhan Arıklı’nın eski üyeleri partiye katılım varmış diye tanıttığını iddia eden Zaroğlu, “Erhan Bey nikah tazeliyor. Girne ilçe binasında zaten üye olan insanlara rozet takıyor. Algı yönetimi yapıyorlar. 3 bin 800 oyla aday olacak denildi, kandırmayın rezil olacaksınız dedik dinletemedik. 2 bin oy aldı diğer yarısı nereye gitti?” diye sordu.

“Partide bana siyaset alanı bırakmadılar”

Partiden zorla gönderilmek istendiğini savunan Zaroğlu, “Yalancının mumu yatsıya kadardır. Burası küçük ülke herkes birbirini tanıyor. Bittiniz, yok olmaya doğru gidiyorsunuz. ‘Bertan gidiyor’ diyerek bölünme ve parçalanmanın sebebinin benim olduğumu söyleyerek, YDP içindekilerini kandırmaya çalışıyorlar. Usulsüz işleri yapanları açıkladım, bana saldırılar oldu. Keşke partiden ayrılmasaydım ancak bana zemin bırakmadılar. Erhan Bey’in aile bireyleri bana hakaretler etti, toplum bunu gördü” dedi.

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22/06/2021 16:54