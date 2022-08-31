Zeytin Ağacı dizisi ile ünlenen aile dizilimi Kuzey Kıbrıs’ta

Zeytin Ağacı dizisi ile birlikte ülkenin gündemine giren aile dizimi önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs’ta da hayat bulacak.

Haber Kıbrıs olarak Yetişkin ve çocuk mindfulness eğitmeni, yoga eğitmeni, mandala eğitmeni, Yakın Doğu Okullar Grubu eğitmeni, Pınar Savun ve Yetişkin ve çocuk mindfulness eğitmeni aynı zamanda AÇEV Anne Destek Programı Eğitmeni ve Yakın Doğu İlkokulu Müdiresi Şaziye Katipoğlu ile aile diziliminin ne olduğunu ve nasıl yaptığını konuştuk.

‘BENDEN BANA YOLCULUK’ etkinlikleri çerçevesinde, Aile Dizimi çalışmaları Aile Dizimi uzmanı olan Figen Bilge tarafından yapılacak.

İşte Haber Kıbrıs’ın Pınar Savun ve Şaziye Katipoğlu ile yaptığı röportaj:

Soru: Zeytin Ağacı dizisi ile birlikte aile dizimi gündeme geldi. İnsanlar aile dizilimini konuşmaya başladı. Bize Aile dizimi ile ne söyleyebilirsiniz. Aile dizimi nedir?

Aile Dizimi, psikoterapist Bert Hellinger tarafından geliştirilen sistematik bir terapi yaklaşımıdır. Kabul etsek de etmesek de her birimiz aile bireylerimizle, atalarımızla, doğduğumuz coğrafya ile içinde bulunduğumuz kültürle bağlantıdayız ve bu bizi doğrudan etkiler. İster bireysel olsun ister toplumsal olsun, yaşanan her travma görülüp çözülene kadar sonraki nesillere aktarılır. Aile Dizimi çalışması, travmanın bize yansımasını görüp, çözebilmemiz açısından çok etkili ve güçlü bir çalışmadır.

Freud ve Carl Jung da bilinçaltında kalan şeylerin yok olmadığına ve yaşamlarımızda kader ve talih olarak yeniden ortaya çıktığına inanmıştır.

“Bilinçli olmayan ne varsa, kader olarak deneyimlenecektir.” (Jung)

Soru: Aile Dizimi çalışması nasıl uygulanır?

Aile Dizimi açtırmak isteyen kişi, aile bireyleri ve kendisini temsil edecek bir grupla bir araya gelir. Aile dizimi uygulayıcısına sorununu anlatır veya sorusunu sorar. Temsilciler bir açıklama yapılmadan ya da talimat verilmeden alan içinde yerleştirilir. Böylece ailenin enerji alanı yeniden yaratılır. Ailenin bu portresi bize çok şey anlatır. Her aile bireyinin diğeriyle yakınlık derecesi, birbirlerine duydukları sevgi, acı veya uzaklık hissi hakkında bilgi veren bir görüntü ortaya çıkar. Bu sayede her katılımcı gerek izleyerek gerek temsilci olup deneyimleyerek aile dinamiklerini anlama ve farkındalık kazanma şansına sahip olur. Temsilcilerden bir niyet

gütmeden, önyargısız bir şekilde merkezlerinde kalmaları, kendi iç güdülerini gözlemleyip takip etmeleri istenir. Dizimde yer alan temsilciler, hiç tanımadıkları ve haklarında bilgi sahibi olmadıkları halde, yerlerini aldıkları aile bireylerinin duygularını çok kısa bir süre içinde hissetmeye başlarlar. Bu olgu, aile bireylerinin

bildirdikleriyle birçok kez doğrulanmıştır. Temsilcinin, yerini aldığı aile bireyine ait bir fiziksel rahatsızlığı hissetmesi ve yaşamasına da oldukça sık rastlanır. Nasıl olduğunu açıklayamasak da bu duruma öyle sık rastlanır ki artık kanıksanmıştır. Sanki rastgele seçilen kimselerin, temsil ettikleri insanların hisleri ve algılarına ulaşabildikleri özel bir enerji alanı vardır. Bir aile sisteminin enerji alanına ayak basarak o sistemdeki ilişkilerin gerçeklerini anında algılayabiliriz. Bu olgu değişik uzmanlarca ‘morfojenetik alan’, ‘bilgilendirici alan’ veya ‘bilme alanı’ olarak adlandırılır. Morfik alanlar teorisine göre doğada bir tür hafıza mevcuttur. Birbirlerini hiç tanımayan fakat aynı türden olan varlıkların mekân ve zaman farkına rağmen aralarında bilinçsel bir ortak alan oluşturup, birbirlerini etkilemeleri olayına bilim adamları ‘morfik alan’ adı vermekteler.

Bu konuyla ilgili 100 maymun deneyinden kısaca bahsedelim. Japonya’da Koshima adasında bir maymun kolonisi yaşıyordu ve bilim insanları onları kumların üstüne bıraktıkları tatlı patateslerle besliyorlardı. Maymunlar tatlı patatesleri seviyordu ancak kumlu ve kirli oldukları için çok da hoşnut değillerdi. Bir gün, sekiz aylık dişi bir maymun tesadüf eseri patatesini suya düşürdü ve kumlardan arınan patatesin daha lezzetli olduğunu keşfederek o günden itibaren patateslerini yıkayarak yemeye başladı. Bunu gören annesi ve oyun arkadaşları da bu yöntemi öğrendiler ve daha sonra bunu gören diğer maymunlar da (1952-1958) patatesleri yıkayarak yemeyi öğrenmeye başlıyorlar. Burada ilginç olan durum ise bazı maymunların bu yeniliğe karşın halen kumlu patates yemeye devam etmeleri oluyor. Fakat 1958’in sonbaharında ilginç bir şey oluyor ve Koshima maymunlarından yüz tanesinden doksan dokuz tanesi artık patatesi yıkayarak yemeyi öğreniyor.

Yüzüncü maymunun patatesi yıkayarak yemeğe başlamasının sonra ise ilginç şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Aynı günün akşamında adadaki tüm maymunlar patatesi yıkayarak yemeye başlıyorlar. Burada “Yüzüncü Maymun”un patatesi yıkayarak yemeye başlaması kritik eşik noktasını oluşturuyor. Yani öğrenme, bilinme gibi davranışlar belirli bir sınırı aştıktan sonra yeni bir bilinç süreciyle ortaya çıkıyor ve yayılıyor. Bu davranıştan sonra ise asıl ilginç olan sonuç ortaya çıkıyor. Adayla doğrudan bir ilişkileri olmadığı halde, diğer adalardaki maymun kolonilerinin de aynı anda patateslerini yıkayarak yemeye başlıyorlar.

Buna benzer deneyler yapılarak öğrenme, bilinme gibi davranışların belirli bir sınırı aştıktan sonra yeni bir bilinç süreciyle ortaya çıktığı ve yayıldığı ispatlanıyor.

Soru: Bu çalışmayı kim uygular? Çalışmada danışan ve temsilciler olduğunu gördük. Bunlar nasıl belirlenir?

Aile dizimini, aile dizimi terapisi eğitimi almış ve bu alanda uzman olmuş kişiler uygulayabilirler. Bu terapi yöntemi, diğer psikoterapilerden farklı bir şekilde uygulandığı için özel bir eğitim gerektirmektedir.

Soru: Ülkemizde bu çalışmalar yapılıyor değil mi? Aile Dİzimi yapılırken nelere dikkat etmeliyiz?

Evet, ülkemizde de uygulanmaktadır. Aile Dizimi yaparken;

Terapiste tam güven duyulması

Tekniğe tam güven

Dizim yaptırmadan evvel Aile Dizimi çalışmalarına izleyici yahut temsilci olarak katılmak, bu sayede öncelikle ruhsal olarak hazırlanmış olmak, sonrasında da tekniğin uygulanışı ve işleyişini tecrübe etmiş olmak

Dizim ile çalışılacak problem konusunda danışanın net ve emin olması

Aile Dizimi ile çalışılmaya uygun bir probleme sahip olunması gereklidir.

Kişinin aile sistemine ait kişilerle ilgili meselelere bakılması koşuldur. Aile sistemine dahil olmayan kişilerle ilgili meselelerde bu teknikle çalışılmaması gerekir.

Dizim seansını sıkça ve çok sayıda yapmak doğru değildir.

Seanslar arasında ortalama en az altı ay olması önerilir.

Seansın etkisini göstermesi için bir süreye ihtiyacı vardır. Bu nedenle bir seansın etkileri sürerken yeniden defalarca seans yapmak gereksizdir ve sistemde gereksiz bir rahatsızlık yaratabilir.

Dizimlerde yaşanılan olaylar ve kişiler hakkında hiç kimse ile hiçbir şekilde sonradan konuşmamak gereklidir.

Aile Diziminde fark edilen ve tanık olunan şeyler kişinin ve sistemdeki tüm herkesin bilincini orada olsalar da olmasalar da değiştirecektir.

Hiçbir zaman Aile Dizimi merak için, insanları manipüle etmek için, gizli birtakım sırlara erişmek için, başkalarına zarar verme niyetiyle kullanılmamalıdır. Bu özünde mümkün olmayan bir şeydir. Ancak bunun yapıldığı varsayılırsa da çok ağır bedeli vardır. Düşük bir bilinç seviyesine hizmet edecek şekilde kullanıldığında kişiye faydadan çok daha fazla zarar verme potansiyeli vardır.

Soru: Bu ne kadar sıklıkla yapılabilir? Belli bir süresi var mıdır?

Seanslar arasında en az altı ay olması önerilir.

Kişinin kendi dizimi haricinde başka insanların dizim seanslarında bulunmasında bir mahsur yoktur. İstediği sayıda seansa katılmak dizim açtırmadan da mümkündür.

Soru: Bu çalışma ile birlikte aile köklerine yolculuk yapılıyor. Elbette ki bu yolculuk sırasında ortaya travmalar da çıkabiliyor. Travma bir sonraki kuşaklara nasıl aktarılıyor?

Yaşamımızı içine yerleştirdiğimiz en önemli sistem aile sistemimizdir. Ebeveynlerimize ve aile üyelerimize karşı duyduğumuz bilinçsiz bağlar çoğu zaman bir çok jenerasyon boyunca devam eder ki genellikle bunlar yaşamımızda çektiğimiz acıların temelidir. Atalarımızın yaşadığı zorluklar da birçok jenerasyon boyunca devam eder ve bir nesilden diğer nesile aktarılır.

Çalışma esnasında içinde bulunduğumuz ailemiz ve kültürümüzün kolektif enerji alanıyla derinden bağlantıda olduğumuzu ve bunun bizim davranışlarımızı ve hayattaki kararlarımızı nasıl etkilediğini fark ederiz. Yargılamanın ötesine geçmeyi ve kalbimizi bilinçli bir şekilde açmayı öğreniriz. Diğer kişilerin hayatlarına müdahale etmemeyi ve bize ait olmayan sorumlulukları bırakmayı öğreniriz. Bu şekilde bütünlüğümüze ve içsel gücümüze ulaşır, ailemizin sistematik yapısı içinde ve hayatın genelinde kendi yerimizi buluruz.

Soru: Siz de böyle bir çalışmayı organize ettiniz. 3- 4 Eylül’de Aile Dizilimi çalışması Figen Bilge Hoca tarafından yapılacak. Bu konuda bize neler söyleyeceksiniz?

Biz, ‘BENDEN BANA YOLCULUK’ etkinliklerimiz çerçevesinde, Aile Dizimi çalışmalarına yer veriyoruz. Aile Dizimini dünyaca kolaylaştırıcı Aile Dizimcileri İSCA ( İnternatiaonal Sistemic Constellatıon) üyesi olan ve Schmerztherapie Ausbildungs Zentrum Liebscher&Bracht /Roland Liebscher-Bracht ve Dr. Med. Petra Bracht, Max Dauskardt ve Alemka Dauskardt (Facilitator) eğtimleri ile bu konuda Aile Dizimi uzmanı olan Figen Bilge hocamız ile yapacağız. Aile dizimi yaptırmak isteyen kişilerin de dizim açtırmadan önce dizim açtıracakları kişiyi mutlaka araştırmaları gerektiğini vurgulamak isteriz.

Soru: Siz Aile Dizimine katıldınız mı? Deneyimlerinizi ya da gözlemlerinizi paylaşır mısınız?

Hem dizim açtırarak hem de katılımcı olarak yurt içi ve yurt dışında birçok hoca ile birçok dizime katıldık. Aile dizimi çalışmalarının hem kendi hayatımızda dönüşüm yarattığını deneyimledik, hem de diğer katılımcıların hayatında dönüşümler yarattığına şahitlik ettik. Bu sebeple “Benden Bana Yolculuk ” etkinlik programımız kapsamında belli aralıklarla Aile Dizimi çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki aile dizimi çalışması hiçbir tedavi ya da terapinin yerini tutmamaktadır. Dizim çalışması değişim, dönüşüm, farkındalık yaratsa da mucize vadetmemektedir.

Soru: Hangi konularda dizilim açılır?

Cinayet

İntihar etme

Ani ölüm

Aldatılma

İsteksiz/ gönülsüz birliktelik

Terk edilme

Tecavüz, taciz

İşkenceye maruz kalma

Boşanma

Evlilik dışı çocuk sahibi olma

Düşük yapma

Kürtaj

Evlatlık verilme veya verme

Doğuştan gelen zihinsel ve bedensel rahatsızlıklar vb konularda dizim açılır.

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31/08/2022 10:00