Zuhal Olcay'a Hapis Cezası

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi, sahnede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Zuhal Olcay’ı önce 1 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme hakimi, Zuhal Olcay’ın 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetmiştti. Olcay’ın cezası, 2010 yılında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan hakkında açılan davada 10 bin 620 lira adli para cezası aldığı gerekçesiyle ertelenmemişti.Olcay, kararı bir üst mahkemeye taşımıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

CEZAEVİNE GİRMEK ZORUNDA

Karar böylece kesinleşti. Türkiye'nin herhangi bir ilinde açık cezaevine girme hakkı bulunan Zuhal Olcay'ın, cezaevine girer girmez Cezaevi İnfaz Kurumu İdare Kurulu'na başvurarak Denetimli Serbestlik'ten yararlanmak istediğini belirtmesi gerekiyor. Cezaevi İdare Kurulu, başvuru üzerine bir rapor hazırlayarak İnfaz Hakimliği'ne yollayacak. İnfaz Hakimliği de hükümlünün başvurusunu yerinde bulması durumunda tahliyesine karar veriyor. Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanmak için cezaevine girmesi gereken Olcay'ın, başvurusu sonuçlanana kadar cezaevinde kalması gerekeceği öğrenildi. Başvurunun aynı gün sonuçlanabileceği gibi, 1-2 gün sürebileceği de belirtiliyor. Denetimli Serbestlik Yasası gereği, Temmuz 2016 tarihinden sonra ceza alan hükümlüler cezalarının kalan son 1 yılını tahliye edilerek geçirebiliyorlar.

İZLEYİCİLER İHBAR ETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz Aralık ayında hazırlanan iddianamede, sanatçı Zuhal Olcay’ın, Kadıköy’de 5 Ağustos 2016 tarihinde sahne aldığı yerde şarkı söylerken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği belirtildi. Bir vatandaşın 155 polis ihbar hattını araması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından suç evrakı düzenlenerek savcılığa yolladığı belirtilen iddianamede, savcılık tarafından da şüpheli Zuhal Olcay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Şüphelinin şarkı söylediği programın CD’sinin savcılık tarafından bilirkişiye yollandığı, yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda şüphelinin, “Boş vermişim dünyayı” isimli şarkısını söylediği sırada müziğe uyumlu bir şekilde Erdoğan’a yönelik sözler sarf ettiği iddia edildi.

ZUHAL OLCAY KİMDİR?

10 Ağustos 1957 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Berber olan babası Cevat İşanç ve ev hanımı annesi Süheyla İşanç'ın tek çocuklarıydı Türk oyuncu ve müzisyen. Sinema ve tiyatro yanı sıra güçlü sesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok ödül almış, "Parmak Damgası", "Gecenin Öteki Yüzü", "Ateşten Günler", "Baharın Bittiği Yer" gibi filmleriyle Türk sinemasında önemli bir yer edindi.

Çocukluk yıllardı doğduğu yer olan Üsküdar'da geçti. İlköğretimini Halil Rüştü İlkokulu'nda tamamladıktan sonra Üsküdar Kız Lisesi'ne kaydoldu. Sanatçı bir aileden gelen Zuhal Olcay, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne kaydoldu. 1976'da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi. Bir sene Londra'da eğitim gördü. 1976 yılında sınıf arkadaşı Selçuk Yöntem'le evlendi. 3 yıl süren evliliğinin sonlanmadı ardından İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başlayan oyuncu, ikinci evliliğini Zafer Olcay'la yaptı. 1981 yılında kızı Ceren Olcay dünyaya geldi.



1983'ten itibaren çeşitli televizyon yapımlarında rol alan Zuhal Olcay, ilk televizyon filmi Sönmüş Ocak için kamera önüne geçti. 1985 tarihli TV dizisi Parmak Damgası'yla adından bahsettirmeye başlayan oyuncu, tiyatroda da oyunculuk yapmaya devam ediyordu.



1986'da Martı adlı tiyatro oyunundaki performansıyla, Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'ne layık görülen sanatçı, 1988 yılında İrma karakterini canlandırdığı "Balkon" adlı oyundaki başarısıyla da Ankara Sanat Ödülü'nün sahibi oldu. 1989 yılında Evita Müzikali'nde Eva Peron'u canlandırdığında, şarkıcılığıyla dikkatleri üzerine çekti. 1987 yılında Zafer Olcay'dan boşandı.



1989'da "Sahte Cennete Veda" filmindeki rolü, başarısını ülke sınırları dışına taşıdı ve sanatçıya Almanya'da yapılan, Altın Film Şeridi festivalinde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandırdı. 1990 yılında, oyuncu Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları arasında yer aldı ve Aldatma, Kankardeşler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda başrol üstlendi. Aynı yıl ilk albümü "Küçük Bir Öykü" yayınlandı.

Olcay, 1992'de, Haluk Bilginer'le Londra'da yapılan törenle dünya evine girdi. Aynı yıl Hollywood yapımı olan "indiana-jones" filminde eşiyle birlikte rol alan Olcay, Halide Edip karakterini canlandırdı.



Siyasetle de yakından ilgilenen Zuhal Olcay'a, Bakırköy Belediye Başkanı Adaylığı teklif edildi.Sanatçı 1993'te, "İki Çift Laf" albümünü, 1996'da "Oyucu" albümlerini yayınladı. 2001 yılında yaptığı Hiçbir yerde filmiyle de İstanbul Film Festivali'nde yine "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Vedat Sakman ve Bülent Ortaçgil gibi önemli müzisyenlerle çalışan Zuhal Olcay, 1998'de "İhanet" isimli bir albüm daha çıkardı.

1990'da Haluk Bilginer ile birlikte "Tiyatro Stüdyosu" adlı özel tiyatronun kurucuları arasında yer aldı ve bu tiyatroda Aldatma, Kankardeşler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda başrol üstlendi.



1996'da, Tiyatro Stüdyosu'nun yanmasından 3 yıl sonra, 1999'da, Haluk Bilginer ile birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu. Olcay, Oyun Atölyesi'nde sahnelenen "Dolu Düşün Boş Konuş" adlı oyundaki rolüyle Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, "Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

Zuhal Olcay'ın Haluk Bilginer ile olan evliliği 2004 yılında sona erdi.