Zümrütköy’de üç saatlik elektrik kesintisi olacak

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12/02/2025

Zümrütköy’de üç saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Zümrütköy’de üç saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıb-Tek Halkla İlişkiler Şube Amiri Mustafa Harutoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yürütülecek bakım-onarım çalışması nedeniyle, yarın 09.30 – 12.30 saatleri arasında, Zümrütköy’de köy kahvehanesi civarı ve petrol istasyonu civarına elektrik verilemeyeceği belirtildi.

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TAGS: elektrik kesintisi
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