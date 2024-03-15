“007” Pierce Brosnan'ın cezası belli oldu

İngiliz ajan James Bond karakterini canlandıran beşinci aktör Pierce Brosnan, ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'na izinsiz girmekle suçlandı. Geçtiğimiz kasım ayında parkı gezdiği esnada bir bölgeye izinsiz giren oyuncu suçlamaları reddetmişti.

70 yaşındaki oyuncu, milli parkın Mammoth Terraces adlı yasaklı bir bölgesinde yürüdü. Kaplıcaların bulunduğu bölge, oldukça tehlikeli olmasıyla biliniyor. Oyuncu bir film için değil, tamamen turistik amaçlı bir yürüyüşe çıkmıştı.



Yasaklı bölgede yürüyen İrlandalı oyuncu para cezasına çarptırıldı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

The Guardian'ın haberine göre, oyuncu 500 dolar para cezası ödeyecek ve Yellowstone Forever adlı hayır kuruluşuna 1000 dolar bağışlayacak.

Yellowstone, her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor ve ziyaretçilere yanma tehlikesiyle karşılaşmamaları için belirlenen rotayı takip etmeli öneriliyor. Bölgeye izinsiz girenlere hapis cezası, ağır para cezaları ve park yasakları veriliyor.

1995 yılında Golden Eye filmiyle James Bond karakterini ilk kez canlandıran Pierce Brosnan son olarak 2002'de Die Another Day filminde rol aldı. Ardından Daniel Craig, ikonik rolü devraldı.